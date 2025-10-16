Ruta de la tapa con precios increíbles, mercado artesanal y música en directo en este pueblo del Aljarafe sevillano

Desde el 16 de octubre y hasta el próximo día 26, el pueblo sevillano de Benacazón, a media hora en coche desde la capital, acogerá la XI edición de su tradicional Ruta de la Tapa, un encuentro para poner de relieve la gastronomía propia de esta zona del Aljarafe que este año se presenta bajo el lema “El sabor que nos une”.

Durante los fines de semana del 16 al 19 de octubre y del 23 al 26 del mismo mes, tanto vecinos como visitantes podrán recorrer los bares y restaurantes del municipio disfrutando de una oferta culinaria variada, creativa y con identidad local a precios populares.

A lo largo de los dos fines de semana, un total de nueve establecimientos de la localidad tendrán a disposición de su clientela las tapas que forman parte de esta ruta y que se pueden degustar a un precio único de 4 euros en los que se incluye la bebida, algo que facilitará el recorrido por los diferentes bares con un formato accesible y muy participativo.

Del mismo modo que habrá establecimientos hosteleros también participarán en dicha ruta cafeterías o locales de copas, cuyos precios en estos casos estarán especificados en el tradicional “tapaporte”, que también servirá para formar parte de los sorteos. A medida que se va completando este 'tapaporte', los participantes entran en un sorteo de un pasaje de vuelo en ‘Gloobo’ y otros premios patrocinados por los establecimientos y el área de Turismo: cenas, mariscada, meriendas, gofrera y juegos Masterchef (para la ruta infantil).

Bares que participan y actividades programadas

La XI Ruta de la Tapa contará con la participación de nueve establecimientos que representan la mejor cocina benacazonera y que son los siguientes:

Cervecería El Berenjena

Peña Bética Las Nieves

Peña Sevillista Manolo Leonardo

Hotel Abades Benacazón

Cafetería Mayam

Casa Jara

La Posada Tapas

Cervecería Gringo

Cafetería La Plaza

Cada uno de ellos ofrecerá una tapa original con la que competirán por el favor del público y los premios a las mejores propuestas de la edición. Más allá de la gastronomía, la ruta se completará con un programa de actividades culturales y de ocio pensado para todos los públicos:

Actuaciones musicales en directo y pasacalles.

Toros de fuego infantiles y fuegos artificiales.

Mercado artesanal en el casco histórico, en la calle Real, el domingo 19 de octubre, de 11:00 a 20:00 horas.

Premios y sorteos para los participantes

Quienes completen su tapaporte podrán optar a atractivos premios que no dejarán indiferente a nadie, entre los que hay:

Vuelo en globo ofrecido por Gloobo.

ofrecido por Gloobo. Cenas, mariscadas y meriendas en locales de la zona.

en locales de la zona. Gofrera y otros obsequios gastronómicos.

y otros obsequios gastronómicos. Juegos estilo “MasterChef” para los más cocinillas.

La Ruta de la Tapa de Benacazón se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas más esperadas del Aljarafe sevillano. Un evento que une sabor, turismo y tradición, impulsando la hostelería local y ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de descubrir el municipio a través de su cocina. En el acto de presentación de dicha ruta se ha animado a toda la comarca a visitar el municipio esos días y poder saborear la amplia variedad de platos que identifican la cocina popular de Benacazón, además del mercado artesanal, donde participan numerosos comercios de productos hechos a mano.