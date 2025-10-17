Estos son todos los monumentos de Sevilla que están en la Lista Roja por riesgo de desaparición

Sevilla cuenta con multitud de monumentos y edificios que tienen una larga historia tras de sí. Muchos de ellos, los de mayor relevancia, se han visto sometidos a multitud de reformas y mejora de su infraestructurada con el fin de preservar su conservación y que se puedan seguir visitando tanto en el presente como en el futuro. Otros, sin embargo, se han visto abocados al casi abandono, con el consiguiente riesgo que ello tiene de desaparecer.

Para dar visibilidad a estas construcciones que se ven en peligro y crear conciencia acerca de la importancia de la conservación de estos recursos nace la Lista Roja de Hispania Nostra, una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español que podrían desaparecer. Es una llamada a la acción para, evitar que esta herencia se pierda y pase a la Lista Negra, y, por el contrario, se recupere y forme parte de la Lista Verde.

En Sevilla existen un total de 26 edificios que forman parte de esta lista y que, como tal, requieren de atención por parte de las autoridades competentes para su rehabilitación inminente. Los dos últimos han entrado hace apenas unas semanas y se encuentran en las localidades de Carmona y La Campana.

Edificios sevillanos que están en la Lista Roja

Torre del Cincho, Carmona.

Convento de San Sebastián, La Campana.

Hermita de Nuestra Señora de la Hiedra, Constantina.

Capilla del Hospital de San Lázaro.

Palacio de Juan de Córdoba Centurión, Lora de Estepa.

El Torbiscal, Utrera.

Palacio del Pumarejo, Sevilla.

Puente de Alfonso XIII o Puente de Hierro, Sevilla.

Torre de los Herberos, Dos Hermanas.

Hacienda Ibarburu, Dos Hermanas.

Molino de San Juan de Teatinos, Sevilla.

Las torres de la iglesia de Inmaculada Concecpción de Nuestra Señora "Las Gemelas", Écija.

Convento de Santa Eulalia, Marchena.

Castillo árabe, Morón de la Frontera.

Torre de Santa Lucía, Mairena del Alcor.

Cilla de los Canónigos o de la Cruz Dorada, Morón de la Frontera.

Puente de Gandul, Alcalá de Guadaíra.

Cortijo Cerealista de Luchena, Mairena del Alcor.

Hacienda del Olivar de Peromingo Alto, Carmona.

Molino harinero de San Pedro, Mairena del Alcor.

Hacienda de olivar la Mejorada Baja, Los Palacios y Villafranca.

Real Monasterio de Santa Inés del Valle, Écija.

Torre del Águila, Utrera.

Torre de Lopera, Utrera

Conjunto histórico Cerro de San Cristóbal, Estepa.

Ermita de Castilleja de Talhara, Benacazón.

Sobre la Lista Roja

Hispania Nostra puso en marcha en 2007 la Lista Roja con el objetivo de ofrecer a la sociedad un cauce de participación en la defensa, conservación y mejora de su patrimonio cultural y natural y hacer visibles todos aquellos bienes en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Cualquier persona o asociación pueden solicitar la inclusión de un bien en la Lista Roja, cumplimentando la ficha que figura en la página web si consideran que se encuentra amenazada la integridad de dicho bien.

A partir de ahí, el Comité Científico de Hispania Nostra analiza las denuncias y solicita cuanta información complementaria juzga necesario a las administraciones competentes, a la propiedad, a otras instituciones, a los delegados de zona de Hispania Nostra, etc. Una vez revisada toda la información el Comité Científico decide la inclusión en la Lista Roja cuando existe riesgo cierto de pérdida de los valores del bien, y si se considera que no existe ese riesgo, se desestima su inclusión.