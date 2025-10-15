El parque de Sevilla que deja asombrados a los turistas que llegan a la ciudad: "Increíble lugar para encontrarse con la naturaleza y la historia"

Sevilla es una ciudad con innumerables atractivos que merecen ser visitados. Entre todos ellos hay monumentos emblemáticos como la Catedral de Sevilla o los Reales Alcázares, la Plaza de España o uno de los parques que ha acabado siendo referente nacional y que constituye un verdadero pulmón verde para la ciudad: el Parque de María Luisa.

Este enclave, ubicado junto a la memorable Plaza de España, cuenta con una superficie de 340.000 m² en los que hay zonas verdes, monumentos dedicados a poetas, artistas y toreros y algunos estanques y fuentes. Los lugares más destacados del mismo son el Estanque de los Lotos, la Glorieta Azul, la de Benito Más y Prat, Doña Sol, de la Concha, de los Toreros, de Luis Montoto, de Ofelia Nieto, de los Hermanos Álvarez Quintero o de José María Izquierdo. También sobresale la Isleta de los Patos, el Jardín de los Leones, el conocido Monumento a Bécquer o el Monumento a la Infanta María Luisa o la imponente Plaza de América.

Una interesante historia tras el Parque de María Luisa

Los orígenes del Parque de María Luisa se trasladan a la mitad del siglo XIX cuando, en el año 1849, los duques de Montpensier, adquirieron el Palacio de San Telmo, un edificio ubicado junto al parque que hoy funciona como sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Entre las diversas obras que acometieron en él, una de ellas estaría relacionada con los espacios que rodeaban a este palacio. Para ello le encargaron al jardinero francés Lecolant la ejecución de un gran jardín acorde con la majestuosidad del edificio que habían convertido en su residencia. Con objeto de disponer de suficiente superficie compraron terrenos colindantes como la Huerta del Naranjal.

El jardín que diseñaría Lecolant y que estaría en consonancia con los dictados del paisajismo a la inglesa, incluyó pinceladas de pintoresquismo y algunos detalles de la jardinería oriental, aunque también incluyó composiciones dentro de la ortodoxia del formalismo francés al que su arquitecto no era ajeno.

El Parque de Marís Luisa, uno de los principales monumentos de Sevilla / José Ángel García

Tras el fallecimiento del duque de Montpensier, en 1893 una gran parte de ese jardín fue cedido por la duquesa viuda, la Infanta María Luisa de Borbón, a la ciudad. Con anterioridad, el Ayuntamiento le había pedido permiso para poder trazar una calle que hiciera posible la conexión, con el río, de la parte situada más allá del antiguo convento de San Diego, con lo que surgiría el Paseo de María Luisa. A partir de ese momento, todo este gran jardín que quedaba al sur de la nueva vía y que llegaba hasta el paseo de Bella flor, donde se ubicarían los Jardines de las Delicias, iba a ser un parque para la ciudad que en señal de agradecimiento se haría llamar Parque de María Luisa.

En junio de 1909, se lanza por vez primera la idea de celebrar una Exposición Hispanoamericana en Sevilla que es rápidamente secundada por diversos estamentos de la ciudad. Al año siguiente el Ayuntamiento de Sevilla ofrece el parque de María Luisa y terrenos adyacentes de su propiedad como posible ubicación de la misma, algo que se acabaría consiguiendo y que conferirían a las zonas colindantes una gran mejora con la construcción de nuevos edificios. Este hecho haría posible, además, que algunas de las zonas de dicho parque se reacondicionaran y reformaran, dando como resultado un hermoso espacio verde con estanques y jardines que quedó inaugurado en abril de 1914.

Desde entonces y hasta la actualidad el de María Luisa ha sido el parque por antonomasia de la ciudad de Sevilla, título que acabaría compartiendo con otros parques que surgieron más tarde como el de los Príncipes o el del Alamillo, cada uno de ellos con características que los hacen únicos.

El Parque de Marís Luisa, uno de los principales monumentos de Sevilla / José Ángel García

Qué dicen turistas y sevillanos del parque de María Luisa

El Parque de María Luisa es uno de los espacios más visitados de la ciudad de Sevilla, tanto por turistas como por los vecinos y vecinas de la hispalense y sus pueblos. En Google Reseñas cuenta con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5, con más de 40.500 opiniones. Entre todas ellas, los usuarios y usuarias destacan aspectos como su belleza, sus dimensiones o el remanso de paz que supone para la ciudad.

Héctor L, asegura en su cometario que se trata de un «increíble lugar para encontrarse de pleno con la naturaleza y la historia», mientras que Angiolina P. sostiene que «el Parque de María de Luisa es, sin duda, uno de los lugares más bonitos que visité en Sevilla», del que además dice que es un «espacio mágico lleno de encanto». Entre las opiniones más negativas del espacio, que son las menos, critican la falta de cuidado de algunas de las zonas, como los estanques, o la necesidad de reforma y de limpieza de otras áreas, como las fuentes, que no funcionaban.

El Parque de María Luisa representa uno de los símbolos más importantes de Sevilla en el que combinan a la perfección naturaleza y arquitectura en espacios emblemáticos como la Plaza de España y la Plaza de América. Es un punto de encuentro para sevillanos y visitantes, reflejo del espíritu andaluz y de la identidad cultural de Sevilla, donde se unen la belleza, la tradición y el disfrute al aire libre.