Los cuatro hoteles de Sevilla que han recibido una Llave Michelín, las "Estrellas" de los alojamientos

Hace apenas unos días se daban a conocer los nombres de aquellos hoteles repartidos por todo el territorio nacional que recibían una Llave Michelin, un distintivo similar al de la Estrella Michelín que va destinado a los alojamientos más excepcionales del mundo. Tras muchas horas de evaluación por parte de los inspectores Michelin, la famosa compañía anunciaba durante un evento el pasado 8 de octubre, la lista de hoteles españoles con Llave para 2025, entre los que están las estancias más sobresalientes de España.

En total, la selección de alojamientos de la Guía Michelín 2025 en España incluye 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave. En este último grupo se encuentran cuatro alojamientos hoteleros sevillanos que se han hecho con la famosa Llave Michelín de estancia extraordinaria.

Cavalta Boutique Hotel

Cavalta Boutique Hotel es el primero de alta gama en el barrio de Triana que, como señalan desde Michelín, es conocido por ser la cuna del flamenco. El alojamiento cuenta con 12 habitaciones ubicadas en un pintoresco edificio de esquina con balcones de hierro forjado y vistosos azulejos de cerámica trianera que se mantiene fiel a la esencia bohemia del barrio. Las habitaciones cuentan con una decoración sencilla y moderna, en la que se pueden apreciar suelos de madera natural, paredes de ladrillo visto y detalles con mucho color, ya sean cabeceros de vivos motivos o paredes enteras de color verde esmeralda. Cuenta con una azotea ajardinada con piscina y bar de cócteles. En su interior se encuentra el restaurante Balbuena y Huertas.

CoolRooms Palacio Villapanés

CoolRooms Palacio Villapanés es uno de los hoteles con mayor encanto de la ciudad. Se encuentra en una antigua mansión del siglo XVIII enclavada en el barrio sevillano de Santa Cruz. Cuando sus propietarios la adquirieron le aportaron unas atrevidas pinceladas de diseño y lo convirtieron en el Palacio de Villapanés, uno de los hoteles boutique más modernos de Sevilla. De estilo mudéjar, el edificio cuenta con muebles modernos y elegantes y alguna que otra pincelada de color. Tiene 50 habitaciones y un restaurante en el que se elaboran unos platos modernos y originales con ingredientes de la zona y recetas tradicionales andaluzas.

Hotel Mercer Sevilla

Con un estilo andaluz único y una decoración sencilla, este hotel se caracteriza por estar dispuesto alrededor de un hermoso patio central, una dimensión sorprendentemente acogedora, de solo cuatro habitaciones y ocho suites.

El Mercer no es un alojamiento típico. En él hay muebles modernos inspirados en los estilos arquitectónicos del siglo XIX y el diseño del siglo XXI. Las comodidades son de primer nivel, desde lujosos colchones hasta baños japoneses de alta tecnología y baños tipo spa. En su interior también hay un pequeño y elegante restaurante y bar que, una vez más supera las expectativas de un hotel pequeño. Cuenta con terraza, piscina y bar ubicado en la azotea con unas vistas únicas de la ciudad.

Hotel Unuk

El Vincci Selección Unuk GL se encuentra en pleno casco histórico de Sevilla y está formado por dos casas contiguas: una tradicional, otra inconfundiblemente industrial. Dentro de ellas, las escaleras de mármol y las barandillas de hierro forjado evocan el pasado que intercalan con el moderno techo retráctil que cubre el patio andaluz. En las habitaciones, las vigas de madera y los suelos de parqué conviven con máquinas Nespresso y baños de estilo contemporáneo. Tiene una amplia terraza con piscina de agua salada y una azotea dotada de un bar-restaurante con luces parpadeantes y vistas de 360 grados a la ciudad.