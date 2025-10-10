Tres destinos de ensueño cerca de Sevilla para pasar el puente de la Hispanidad que son un acierto asegurado

Con la llegada del puente de la Hispanidad, que este año se celebrará desde el viernes, 10 de octubre, hasta el lunes 13, y aprovechando que en 2025 el festivo cae en domingo, serán muchas las personas que decidan hacer alguna escapada no muy lejos de sus ciudades para poder disfrutar del tiempo libre y la calma.

Tanto en la capital hispalense como en muchos de sus pueblos habrá multitud de actividades organizadas durante estos días con motivo de la celebración de la fiesta nacional. Sin embargo, para quienes quieran explorar nuevos rincones cerca de Sevilla, a no más de dos horas, en los que la naturaleza y la historia cobran protagonismo junto a la tranquilidad, desde Vivir en Sevilla te hablamos de tres destinos de ensueño perfectos para pasar estos días:

Linares de la Sierra, en Huelva

Ubicado en la provincia de Huelva, Linares de la Sierra es un pequeño municipio situado entre Alájar y Aracena, en el centro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más importantes de la Comunidad y que ocupa todo el norte de la provincia, con sus dehesas y pequeñas elevaciones cubiertas, predominantemente, de bosques de encinas, alcornoques, castaños y monte bajo, por donde cursan numerosos arroyos.

Esto hace que el paisaje sea especialmente bonito en épocas como el otoño, cuando muchos de sus árboles se vuelven ocres y comienza la temporada de setas y castañas, lo que lo convierte en un destino perfecto para disfrutar también de su gastronomía. Sus calles empedradas, la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, el lavadero público, sus casas apiñadas y su entorno hacen de este núcleo un lugar de gran atractivo y belleza ideal para pasar unos días rodeado de naturaleza y tranquilidad.

Linares de la Sierra / Junta de Andalucía

Grazalema, en Cádiz

Ubicado en el nordeste de la provincia de Cádiz, Grazalema es el municipio es el más elevado y montañoso de la zona. También ofrece la particularidad de ser el de mayor pluviosidad de la Península. Incluido en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, el término municipal cuenta, además, con el pico más alto de Cádiz, el Torreón. En sus inmediaciones hay numerosas rutas de senderismo, sectores de escalada y vías ferratas.

El pueblo conserva restos de la época romana y musulmana y en la actualidad está considerado uno de los más bellos de la provincia y el mejor exponente de los llamados pueblos blancos, que ofrece suficientes alicientes como para disfrutar de él: la Fuente Romana, la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora y la Parroquia de la Encarnación. La alegría de su gente, su rica gastronomía en la que no puede faltar el queso payoyo y la belleza de su entorno lo convierten en un destino idílico para pasar unos días.

Grazalema / Carmen P. Acal

Mérida, en Badajoz

Mérida es una de las ciudades más emblemáticas de toda España gracias a su pasado y a los muchos restos que de ello se conservan. La ciudad de Augusta Emerita, fue fundada por orden del emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C., para acoger a los soldados de las guerras cántabras, veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina.

Desde el principio fue una ciudad amurallada, en la que tenían especial interés los edificios de espectáculos públicos, (teatro, anfiteatro y circo), además de los Foros, templos, termas, embalses y demás edificaciones que se fueron integrando en la ciudad, con los edificios de viviendas y las plazas públicas. Especialmente relevante fue el puente romano sobre el Guadiana, uno de los más largos del imperio, que se convirtió en un importante nudo de comunicaciones acorde con el rango de la ciudad.

La llegada de los visigodos continuó manteniendo su importancia y fue tras la presencia de los árabes cuando comienza el declive de la ciudad, quedando prácticamente relegada al ostracismo hasta el siglo XX. Desde 1993 Mérida ha recobrado su grandeza ya que en diciembre de ese mismo año fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo éste un reconocimiento de su proyección turística. Todo ello convierte a esta ciudad ubicada a apenas dos horas de Sevilla en un destino perfecto para los amantes de la historia y de pasear por lugares en los que parece que el tiempo no ha transcurrido.