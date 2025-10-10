Los 12 planes para el 12 de Octubre de 2025 en Sevilla

El próximo domingo, 12 de octubre, tendrá lugar la celebración del Día de la Fiesta Nacional, más conocido como Día de la Hispanidad, en la que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, símbolo del inicio de la expansión del imperio español y del contacto entre Europa y el continente americano.

Para festejarlo, en distintos puntos del país se realizan diversos actos oficiales, siendo el desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes y el presidente del Gobierno, el evento central. Además de esto, en otros lugares se celebran actos institucionales, izados de bandera, misas, conciertos, y actividades culturales que recuerdan la herencia histórica y la presencia de España en el mundo. Como tal, el 12 de Octubre es un día festivo en todo el territorio nacional, por lo que muchas personas aprovechan para descansar o disfrutar de eventos locales y familiares. Durante el domingo, en la ciudad de Sevilla habrá un amplio abanico de actividades eminentemente culturales perfectas para cualquier miembro de la familia y para todos los gustos. Estos son los 12 planes que se pueden realizar el Día de la Hispanidad en la hispalense:

Desfile de la Hispanidad

El domingo, 12 de octubre de 2025, tendrá lugar la tercera edición del "Desfile de la Hispanidad" por diferentes calles de la ciudad de Sevilla. El acto está organizado por el Tercio de Olivares y forma parte de la programación del Octubre Hispanoamericano en Sevilla 2025. Tendrá su punto de partida y llegada en el Patio de Banderas de los Reales Alcázares a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas. Se trata de un acto gratuito.

Don Giovanni en el Maestranza

El 12 de octubre, a las 18:00 horas, el Teatro de la Maestranza acogerá la representación de Don Giovanni en el marco del festival Sevilla Ciudad de Ópera. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla junto al Coro Teatro de la Maestranza rescatan esta obra que vuelve al Maestranza tras su última representación en 2014.

Se trata de un drama giocoso en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozartcyo estreno que se remonta al 29 de octubre de 1787 en el Teatro Nacional de Praga. Utiliza el libreto de Lorenzo Da Pontebasado en la obra original El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina.

Lírica coral en el Palacio de Salinas

La Casa Palacio de Salinas acogerá el concierto de Nerea Berrapondo y Anna Malek en el marco del festival Sevilla Ciudad de Ópera 2025. El recital propone un recorrido por la fascinación que la cultura española ejerció en compositores centroeuropeos y eslavos en pleno auge de la ópera Carmen. El programa enlaza las Cuatro canciones españolas de Beethoven, con melodías populares adaptadas a su estilo, y una selección del Spanisches Liederbuch de Hugo Wolf, donde el espíritu ibérico se filtra a través del romanticismo alemán. Continúa con tres fragmentos de Karol Szymanowski, impregnados de lirismo polaco, y concluye con las Canciones españolas op. 100 de Shostakovich, escritas en plena posguerra y cargadas de dramatismo. La cita tendrá lugar el 12 de octubre a las 12:00 horas.

Senderismo en Las Navas de la Concepción

La Diputación de Sevilla organiza un circuito provincial basado en el fomento del ocio activo familiar cuyo objetivo es dinamizar a la vez que poner en valor los senderos de los diversos términos municipales de la provincia de Sevilla. Esta iniciativa está compuesta por 10 jornadas distribuidas por diferentes municipios de la provincia para su realización a pie. El próximo 12 de octubre tendrá lugar la visita a las Navas de la Concepción.

Danza en teatro La Fundición

El Colectivo Sin Par interpretará la obra Mírala cara a cara, un espectáculo que une la esencia de la sevillana con el lenguaje de la danza contemporánea, proponiendo un encuentro entre tradición y modernidad. A través del humor, la complicidad y una puesta en escena cargada de movimiento, la obra rinde homenaje a uno de los primeros bailes que han formado parte de nuestra memoria corporal.

La propuesta invita a mirar de frente, a recuperar ese gesto de conexión que en la vida cotidiana muchas veces se olvida. Con una mirada fresca y actual, el montaje revisita el compás, la gracia y el carácter de la sevillana, transformándola en un diálogo escénico que respeta sus raíces al tiempo que las reinventa. El espectáculo se podrá disfrutar el domingo a las 19:00 horas en el teatro La Fundición. El precio de la entrada es de 16 euros.

Comedia Soledad: vida y obra de mi abuela

El domingo, 12 de octubre a las 19:00 horas, también en el teatro La Fundición tendrá lugar la representación de la comedia Soledad: vida y obra de mi abuela, una obra íntima y emotiva que explora el vínculo entre un nieto y su abuela a través del teatro. Él atraviesa un momento difícil y arrastra el dolor de haberla perdido, sintiéndose solo desde su partida. Ella, que en vida sufrió depresión y murió en la soledad de un hospital, regresa a escena gracias a la imaginación del nieto, que le dedica esta pieza para volver a encontrarse. Durante sesenta minutos, ambos personajes comparten un espacio donde el tiempo se detiene para ajustar cuentas con el pasado, sanar heridas y escribir juntos un nuevo final. La función se convierte en un diálogo sobre la memoria, la culpa, el amor familiar y la necesidad de reconciliarse con lo que no se dijo a tiempo. Un relato que habla de pérdidas, despedidas y la oportunidad de volver, aunque solo sea por una hora. Hay entradas desde 16 euros.

Concierto de David Bustamante

El que fue concursante de Operación Triunfo hace 23 años vuelve a la ciudad hispalense tras dos décadas de carrera para presentar su nuevo disco Inédito, en el que habla del amor infantil, escribe al amor de su vida, las relaciones tóxicas oel desamor, como hace en lo que considera la balada de su vida, Calma. “Por eso se titula INEDITO, porque hay una versión nueva de mí y se ha ido gestando a fuego lento, sin prisa", aseguraba el cantante. El concierto tendrá lugar en el Cartuja Center Cite a las 21:00 horas. Hay entradas desde 37,80 euros.

Documental Postales de otros mundos

El espacio CaixaForum de Sevilla acoge la exposición-documental Postales de otros mundos, una experiencia inmersiva de realidad virtual que invita a viajar por el sistema solar de la mano de algunas de las sondas espaciales que han fotografiado sus planetas y gran parte de sus satélites.

En ella el público podrán ver en detalle los volcanes gigantes de Marte, los anillos de Saturno, la superficie del cometa Churyumov-Gerasimenko, los impresionantes desiertos helados de Europa, los lagos de metano de Titán, los vertiginosos acantilados de Miranda o los géiseres de Encélado, entre otras muchas “postales” increíbles que nos ofrece nuestro sistema solar.

Se trata de una actividad pensada para todos los públicos a partir de los 8 años, que no incluye movimiento físico por parte del usuario. Debido a la propia tecnología VR y a modo de recomendación, se plantean algunas restricciones, entre otras, la participación de personas con epilepsia o con vértigos. Esta experiencia tiene un precio de 6 euros y se puede visitar hasta el mes de diciembre.

Taller Pequeños cinéfilos

Pequeños Cinéfilos es un programa que busca formar la mirada del espectador desde la infancia, ofreciendo a lo largo del año una programación familiar con una selección cuidada y diversa de películas. Cada ciclo monográfico se organiza en torno a un autor, un realizador, un estudio de animación o una temática concreta, con el objetivo de mostrar distintos estilos y técnicas de animación de todo el mundo.

Antes de cada proyección, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película, proporcionando claves para interpretarla y disfrutarla plenamente. Tras la sesión, se invita al público a participar en un debate en familia, fomentando la reflexión y el intercambio de opiniones. Además, la ficha educativa disponible en la web ofrece información detallada sobre cada proyección y propone actividades para continuar explorando la película desde casa, ampliando así la experiencia del cine más allá de la sala. Este programa se puede disfrutar de 10:00 a 20:00 horas hasta el mes de noviembre en el espacio CaixaForum de Sevilla.

Teatro La cebra Camila

La Sala Cero acoge la representación de la obra de teatro infantil La cebra Camila, un cuento teatral para niños de 2 a 5 años que combina música, movimiento y narrativa interactiva. La historia de Camila la cebra permite a los pequeños explorar emociones, aprender valores de amistad y descubrir la interacción con otros a través del juego escénico. Esta se podrá ver el 12 de octubre a las 12:00 horas, con una duración de 60 minutos. El precio de la entrada individual es de 12 euros, aunque existen abonos familiares.

Curso Vive las matemáticas

El espacio CaixaForum acoge este curso para entender cómo las matemáticas pueden ayudar a entender nuestra realidad. Aunque a menudo no nos demos cuenta, las matemáticas están presentes en casi todo lo que hacemos en el día a día. Además, el pensamiento matemático nos ayuda a interpretar muchas situaciones de la vida cotidiana e, incluso, a resolver problemas que, aparentemente, no tienen una explicación lógica. A partir de experiencias basadas en la relación entre el plano y el espacio, analizaremos situaciones que ponen de manifiesto la relación entre las matemáticas y la vida cotidiana. Y aplicaremos la lógica matemática para interpretar situaciones aparentemente paradójicas. El curso se realizará el domingo a las 11:00 y a las 13:00 horas. El precio es de 4 euros.

Comedia Mejor es posible

La Compañía Síndrome Clown representará en la Sara Cero la comedia Mejor es posible. Que encuentres un trabajo mejor, es posible. Si no puedes pagar tu hipoteca, pagas a duras penas un alquiler o vives todavía con tus padres… ¡Estupendo! Que te vaya mejor, es posible. Si no eres feliz en tu matrimonio, no encuentras pareja o nunca la has tenido… ¡Perfecto! Que tengas una relación mejor, es posible. Si todo te sale mal y/o no recuerdas la última vez que te reíste… ¡Enhorabuena! Que a partir de hoy te sientas mejor, es posible. Esta podrá verse el domingo a las 19:30 horas. El precio de la entrada oscila entre 10 y 13 euros.