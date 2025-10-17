Croqueta Crush, el primer festival en torno a la croqueta llega a Sevilla y es gratis: fecha y ubicación

El próximo 31 de octubre la ciudad hispalense inaugurará el festival Croqueta Crush, el primer encuentro gastronómico que gira en torno a la croqueta en Sevilla. Durante dos fines de semana los y las amantes de esta comida podrán disfrutar de un encuentro en el que habrá multitud de sabores, desde dulces a picantes, pasando por las recetas más tradicionales y llegando a las más originales, junto a multitud de actividades, talleres y música para todos los públicos divididos en varios escenarios.

En el festival participarán hasta ocho restaurantes de la ciudad que elaborarán dos tipos de croquetas: una clásica y otra creativa. Los asistentes al evento podrán votar por sus favoritas a través de un pasaporte que se entregará en el recinto en el que tendrá lugar la cita croquetera. Las croquetas ganadoras se darán a conocer durante la última jornada del encuentro, que tendrá lugar el 9 de noviembre.

Fechas, horarios y ubicación

Croqueta Crush se celebrará en la ciudad de Sevilla durante dos fines de semana seguidos, del 31 de octubre al 2 de noviembre y del 7 al 9 de noviembre. La localización elegida para la instalación de este evento es el Muelle de las Delicias, en la zona que colinda con el Acuario de Sevilla y que ya ha servido como lugar de encuentro para otras citas gastronómicas de este tipo.

Los horarios para poder acudir a este encuentro único en Sevilla son los siguientes:

Viernes, 31 de octubre y 7 de noviembre: de 18:00 a 24:00 horas.

Sábado, 1 y 8 de noviembre: de 12:00 a 24:00 horas.

Domingo, 2 y 9 de noviembre: de 12:00 a 22:00 horas.

Diferentes tipos de entradas

Existen dos tipos de entradas para poder disfrutar del festival Croqueta Crush, una de ellas gratuita, que permite el acceso al recinto en el que se celebrará el evento, y el Fast Pass o pase rápido, que incluye acceso asegurado al festival por cola preferente, acceso al restaurante por cola preferente y un menú que consiste en una ración de 3 croquetas, vaso y bebida. Este pase tiene un precio de 7,50 euros y se puede adquirir, al igual que el pase gratuito, a través de la página web del evento.

Croqueta Crush será un encuentro lleno de sabor, diversión y buen ambiente, donde las croquetas serán las auténticas protagonistas. Con buena música, risas, propuestas gastronómicas irresistibles y un espíritu festivo que hará que todos disfruten al máximo, este festival es la ocasión perfecta para ir con amigos, familiar e incluso con los más pequeños de la casa.