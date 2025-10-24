Los pueblos más espeluznantes de Sevilla para pasar un Halloween de miedo con pasajes del terror y mucho más

El próximo 31 de octubre tendrá lugar la celebración del Día de Halloween, una fiesta que cuyos orígenes se sitúan en Reino Unido y que se ha popularizado en muchos países del mundo, entre los que está Sevilla. A lo largo de las siguientes jornadas muchos espacios tanto de la capital como de sus municipios se preparan para conmemorar este día de la manera más terrorífica y divertida posible, con eventos especiales, fiestas, visitas guiadas y actividades de todo tipo aptas para todos los gustos y todos los públicos.

En la provincia de Sevilla son dos los pueblos que han querido organizar esta fiesta de la manera más especial: con un pasaje del terror de lo más intenso. Se trata del Castillo de las Guardas y El Pedroso, dos municipios que la noche del 31 de octubre se harán con el puesto de "los pueblos más terroríficos de Sevilla".

Halloween en El Castillo de las Guardas

El Castillo de las Guardas volverá a estremecerse la noche de Halloween con la celebración del Pasaje del Terror 2025, una de las citas más esperadas del calendario local. El próximo viernes, 31 de octubre, el Centro de Participación Activa de la localidad se convertirá en un auténtico laberinto de oscuridad, misterio y sorpresas, diseñado para poner a prueba el valor de quienes se atrevan a cruzar sus puertas.

Esta actividad, organizado con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de jóvenes voluntarios del municipio, tendrá lugar a partir de las 19:00 horas y estará cargada de efectos especiales, ambientaciones y personajes que harán vivir a los visitantes una experiencia única y muy terrorífica.

Para poderla realizar con comodidad, se recomienda a los asistentes que acudan con ropa vieja que no les importe estropear y calzado cómodo. Se trata de una actividad no recomendada para menores de edad o para personas son sensibilidad auditiva o aprensivas con la oscuridad y los sustos.

Halloween en El Pedroso

Del mismo modo, el municipio de El Pedroso acogerá una escalofriante noche de Halloween con la llegada del VII Pasaje del Terror, que en 2025 adopta el título “El Caserón de las Almas Perdidas”. Se trata de una experiencia sensorial y escénica que cada año transforma el municipio en un referente del ocio temático en la Sierra Morena sevillana.

Organizado por el Ayuntamiento de El Pedroso y con la colaboración del Centro Vuela Guadalinfo y del alumnado de 4.º ESO del IES Aníbal González, el evento combina diversión, participación vecinal y solidaridad, ya que además del pasaje se instalará una barra durante la noche que tendrá carácter benéfico para apoyar las actividades educativas de los jóvenes del instituto.

El encuentro tendrá lugar a las 20:00 horas en el antiguo matadero municipal, junto al bar Triana. El precio para poder participar es de 2 euros por persona y habrá pases cada cinco minutos en grupos de cinco miembros. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto.