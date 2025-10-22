Visita al Cementerio De San Fernando para ver Don Juan Tenorio al anochecer: Así puedes conseguir tu entrada

El próximo viernes, 24 de octubre, dará comienzo el ciclo de visitas teatralizadas al Cementerio de San Fernando de la mano de Engranajes Culturales, una empresa dedicada al turismo y la cultura en la ciudad de Sevilla. Durante los fines de semana de octubre, noviembre y comienzos de diciembre el cementerio sevillano acogerá la representación teatral de la obra de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, en dos pases que tendrán lugar al anochecer.

Don Juan Tenorio en el cementerio de Sevilla cumple 11 años, en los que más de 35.000 personas han disfrutado en los meses de otoño de esta visita teatralizada. Gracias a la enorme acogida y con motivo de conmemorar el mes de “Don Juan Tenorio”, Engranajes Culturales vuelve con esta iniciativa en un enclave único.

Tradicionalmente, la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, ha sido representada en diferentes cementerios de todo el mundo el día de Todos los Santos. Por quinto año consecutivo, y para conmemorar las celebraciones de esta creación literaria, Engranajes Culturales propone una representación del tercer acto de la obra de teatro unida a una visita cultural, bajo el tema del amor y la muerte, por el cementerio de San Fernando. Se trata de una experiencia única donde los presentes podrán disfrutar de esta representación al anochecer alumbrados con candiles en un lugar poco común, que se convierte en uno de los espacios más adecuados para la representación de Don Juan Tenorio.

En la visita teatralizada se aunarán la interpretación patrimonial con las relaciones literarias entre el amor, la muerte y los cementerios, centrándose en la representación teatral itinerante del tercer acto de la obra de Don Juan Tenorio. Por primera vez en la historia Don Juan y Doña Inés pisarán el suelo santo para transportar a los espectadores al lugar donde culminó su amor.

Durante el recorrido también se podrá observar cómo algunas de las tumbas de este cementerio corresponden a personalidades que han destacado en diferentes ámbitos de la actividad humana, como son toreros, cantantes, pintores y familias ilustres de la ciudad. Por eso durante esta cita teatral se vivirá un Don Juan Tenorio en primera persona que irá descubriendo, a su vez, a algunos de los personajes más importantes que descansan en el Campo Santo: Miguel Tenorio de Castilla (Secretario y amante de la reina Isabel II), el Pintor José Villegas Cordero, el escultor Antonio Susillo, autor del cristo de las Mieles conservado en el Cementerio, Manuel García Cuesta “El Espartero”, Ignacio Sánchez Mejías o José Gómez Ortega “Joselíto”.

Cómo conseguir la entrada

La visita teatralizada tiene una duración aproximada de una hora y cuarto y el precio por persona de la entrada es de 18 euros más 1,80 euros de gastos de gestión. Estas representaciones podrán disfrutarse los fines de semana de octubre y noviembre así como el primer fin de semana de diciembre, los días 6 y 8 de dicho mes.

Los tickets están disponibles a través de la web de Engranajes Culturales en dos pases, uno de ellos a las 17:00 horas, con el que se podrá disfrutar de la puesta de sol, y otro ya de noche, a las 18:30 horas.