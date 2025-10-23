Visitas terroríficas a uno de los hospitales más antiguos de la provincia de Sevilla para celebrar la Noche de los Difuntos

Este fin de semana, la localidad de Utrera se prepara para celebrar la popular noche de Halloween con varias actividades especiales y muy terroríficas que se llevarán a cabo en diferentes espacios del municipio y que se desarrollarán entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre.

De esta manera, el Museo del Hospital de la Santa Resurrección de Utrera volverá a rendir homenaje al misterio y la tradición con la celebración de la IV Noche de Difuntos, una cita que ya se ha consolidado como una de las actividades culturales más destacadas del calendario anual de la institución.

Bajo la premisa de que la muerte ha sido siempre motivo de culto en todas las religiones y culturas (y también en esta histórica casa utrerana), el museo propone un programa que combina cine, historia y teatro, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que aúna cultura y emoción en torno a las leyendas y los enigmas que envuelven a este hospital.

Programación completa

El programa de actividades para este evento se desarrollará en tres jornadas que tendrán lugar entre el sábado, 25 de octubre, y el sábado, 8 de noviembre.

Sábado, 25 de octubre, a las 20:00 horas: este día tendrá lugar la celebración del Cinefórum del Terror con la proyección de la película Al final de la escalera. Tras su visionado se procederá a hacer un debate sobre la obra y su simbología. La entrada tendrá un coste de 2 euros por persona.

a las 20:00 horas: este día tendrá lugar la celebración del Cinefórum del Terror con la proyección de la película Al final de la escalera. Tras su visionado se procederá a hacer un debate sobre la obra y su simbología. La entrada tendrá un coste de 2 euros por persona. Viernes, 31 de octubre, desde las 18:30 horas: el día oficial de la celebración de Halloween se llevará a cabo la visita temática “Misterios en el Museo Hospital Santa Resurrección de Utrera”, que consistirá en un recorrido por algunos de los hechos y personajes más enigmáticos ocurridos en este hospital a lo largo de sus más de cinco siglos de historia. Se ofrecerán tres pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas, con un precio de 6 euros por persona.

desde las 18:30 horas: el día oficial de la celebración de Halloween se llevará a cabo la visita temática “Misterios en el Museo Hospital Santa Resurrección de Utrera”, que consistirá en un recorrido por algunos de los hechos y personajes más enigmáticos ocurridos en este hospital a lo largo de sus más de cinco siglos de historia. Se ofrecerán tres pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas, con un precio de 6 euros por persona. Sábado, 8 de noviembre: como cierre de esta edición, tendrá lugar la esperada visita teatralizada bajo el título “El colegio maldito: castigo y muerte”. Esta propuesta escénica recrea una de las leyendas más sobrecogedoras ligadas al antiguo colegio que albergó el edificio donde, según la tradición popular, todo el personal habría perdido la vida en una misma noche. A partir de entonces, gritos, lamentos y apariciones se habrían sucedido en el lugar, con una misteriosa niña como epicentro de los fenómenos de esta leyenda a la que se volverá en la celebración de esta fiesta. Las sesiones se realizarán de 18:30 a 22:00 horas, con pases cada media hora. El precio de la entrada en este caso es de 10 euros por persona.

Cómo reservar plaza

Las reservas para realizar cualquiera de las actividades que se llevarán a cabo en la IV Noche de Difuntos pueden realizarse a través de la página web del Museo del Hospital de la Santa Resurrección, eligiendo la jornada en la que se desea participar. Para obtener más información los interesados pueden contactar por teléfono o a través de WhatsApp en los números 653 79 22 94 y 682 80 93 65, o bien mediante el correo electrónico visitas@museohospitalresurreccion.com.

Con esta iniciativa, el Museo del Hospital de la Santa Resurrección refuerza su dedicación a la promoción del patrimonio y la cultura de Utrera, brindando al público una ocasión excepcional para descubrir la faceta más mítica y representativa de uno de los inmuebles más antiguos y significativos de la ciudad.