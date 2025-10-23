Magia para todos los públicos en la Fábrica de Artillería de Sevilla este fin de semana: Entradas, fechas y espectáculos

Este fin de semana, del jueves, 23 de octubre, al sábado, día 25, la Real Fábrica de Artillería de la hispalense acogerá la clausura de Festival de Magia Ciudad de Sevilla, que lleva celebrándose en la ciudad desde hace XXII ediciones y que son todo un éxito tanto entre el público infantil como entre el adulto.

En esta ocasión el festival concluirá su ya conocida celebración en este enclave único con varios espectáculos de magia que tendrán lugar los días 23, 24 y 25 de octubre como broche final a la cita para todos los públicos.

Funciones, horas y entradas

Las entradas para disfrutar de cada una de estas funciones están disponibles a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, con pases desde los 8 euros. La programación es la siguiente:

Jueves, 23 de octubre de 2025: 20:30 horas, "Hipnosis" con Mario el Mago en la Real Fábrica de Artillería.

El Festival de Magia Ciudad de Sevilla dio comienzo el pasado 15 de octubre en la Alameda de Hércules para finalizar el 25 de octubre en este enclave de la hispalense. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, clausurará de esta manera la XXII edición de una cita que transforma durante diez días distintos rincones de la ciudad en escenarios de ilusión, sorpresa y emoción.

Tal y como señaló la delegada de Cultura, Angie Moreno, durante su presentación, “la magia forma parte del ADN cultural de Sevilla, no solo como espectáculo sino también como tradición artística con raíces profundas en la ciudad. Este festival es un reflejo de la vitalidad de nuestros magos, del talento local e internacional y de la ilusión compartida con el público de todas las edades”. Con esta nueva edición, "Sevilla reafirma su lugar como ciudad mágica de la cultura, un espacio donde el arte de la ilusión convive y se enriquece junto a otras disciplinas”, ha añadido Moreno.

El Festival de Magia Ciudad de Sevilla se ha consolidado en las dos últimas décadas como un referente nacional, con un programa que combina espectáculos de calle, propuestas familiares y grandes producciones en espacios patrimoniales. Su historia está ligada a la larga tradición mágica de la ciudad, desde el Círculo Mágico fundado en los años 50 hasta la formación de generaciones de artistas que han alcanzado reconocimiento nacional e internacional.