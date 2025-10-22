El Club Natación Sevilla hace historia recorriendo el Camino de Santiago... ¡a nado!

El pasado viernes, 17 de octubre, un elenco formado por diez nadadores del Club Natación Sevilla, junto a otros tres miembros del equipo que formaría parte de la parte logística, ponían rumbo a tierras gallegas con el objetivo de iniciar su primera peregrinación a nado hasta la capital compostelana en apenas diez días, desde el sábado 18 de octubre hasta el día 27, según sus previsiones.

Y es que desde este club han decidido hacer el popular Camino de Santiago de una manera muy particular: nada más y nada menos que nadando durante 35 kilómetros (correspondería a 140 kilómetros a pie), divididos en seis etapas, con la meta de poder recaudar fondos para la Asociación Mar Pozo, Por la Sonrisa de un Niño, que aboga por favorecer la estancia en los hospitales andaluces de los niños y niñas con cáncer y enfermedades raras.

El equipo del Club Natación Sevilla que está liderando este proyecto y que se hacen llamar a sí mismos como "Acuagrinos", está compuesto por nueve hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre los 30, la chica más joven, y los 72 años, el más veterano. Para poder hacer frente a este reto se organizan en cada etapa en parejas y en un mismo pelotón, siempre seguido por una zódiac en la que va el equipo logístico del club para acompañarlos y darles atención si lo necesitan.

Seis etapas a nado en la ría gallega

La primera de las etapas dio comienzo el pasado sábado cuando los diez nadadores y los tres miembros de apoyo salieron de O Grove en dirección a Cambados, con un recorrido de algo más de cuatro kilómetros con momentos de corrientes a favor y en contra. Esto equivaldría a unas dos horas nadando. Su idea es poder realizar a nado toda la Ría de Arousa hasta llegar a Padrón, donde tendrán que dejar atrás el agua para iniciar el último recorrido a pie hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela.

A pesar de estar realizando este recorrido en una época del año en el que las condiciones climáticas son algo adversas, Ignacio Pérez, uno de los miembros del club, ha podido confirmar que por el momento no han tenido ningún altercado, más allá de alguna hipotermia o la gestión con un barco que avanzaba por la ría a gran velocidad. Confiesa, sin embargo, que el peor momento que han vivido fue cuando tuvieron que aplazar el inicio de su marcha debido a las condiciones del agua, ya que era peligroso.

También cuenta a este diario que les han advertido de la posible presencia de vertidos tóxicos cerca de la zona de Padrón. En caso de confirmarse la toxicidad de las aguas deberían finalizar su travesía un kilómetro antes de lo acordado para no poner en riesgo su salud y continuar a pie.

Los Acuagrinos tienen previsto llegar a Santiago de Compostela en los próximos días, y aunque son conscientes de que no van a recibir, por el momento, la popular Compostela porque no se había contemplado la posibilidad de que se hiciera el Camino de esta manera, ellos no pierden la ilusión por sellar su Credencial de Peregrino por cada sitio que pasan.

El elenco formado por 13 personas puso en marcha este proyecto hace, aproximadamente, un año y medio, cuando se les ocurrió la idea de hacer el camino a nado y vincularlo a una acción solidaria aprovechando la ocasión. Para ello se valieron de la vinculación de uno de sus miembros, Carlos Pazos, al hospital Macarena de Sevilla, quien es enfermero en el mismo. De ahí nace el proyecto Nadando a Santiago de la mano de la Asociación Por la Sonrisa de un Niño. Para ello se han entrenado a fondo dedicando cuatro días por semana a mejorar su condición física y dedicando un día del fin de semana a nadar en aguas abiertas para estar preparados para la ocasión.

Cómo apoyar su proyecto

Cuando se planteó la idea de poder realizar el Camino de Santiago a nado el objetivo que se marcó el Club Natación Sevilla fue el de recaudar 1000 euros para la Asociación Mar Pozo, Por la Sonrisa de un Niño. A día de hoy el club ha conseguido superar esta cantidad en un 300% y en un tiempo récord.

Tal y como expresa Ignacio Pérez, no solo está teniendo una gran acogida a través de internet y los medios de comunicación con una cantidad de donaciones que no esperaban, sino que también están teniendo mucha suerte gracias a la hospitalidad de las personas que habitan los lugares por los que pasan, que rápidamente se interesan por su proyecto y quieren ayudar.

Las personas que quieran aportar algo a la donación, que irá destinada de manera íntegra a dicha asociación, podrán hacerlo a través del número de cuenta que aparece en la web de Por la Sonrisa de un Niño.

La travesía del Club Natación Sevilla hacia Santiago de Compostela es una demostración de coraje y espíritu humano que ha logrado transformar un reto deportivo extremo en una acción solidaria de este tipo. Este Camino de Santiago a nado no solo marca un hito en la historia del club, sino que también se erige como un poderoso ejemplo para futuros nadadores y nadadoras que quieran hacer el mismo u otros recorridos hacia la Catedral de Santiago como una nueva forma de peregrinaje.