Feria de Vinos y Licores de Sevilla gratis en el Patio de la Diputación: fecha y horarios

El próximo fin de semana, durante los días 1 y 2 de noviembre, el patio de la Diputación de Sevilla acogerá la XV Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla, encuadrada dentro de la “Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla”.

El objetivo de esta cita única es promocionar, difundir y propiciar un mayor conocimiento de los vinos y licores de la provincia de Sevilla, para consolidar la imagen de marca "Vinos y Licores de Sevilla" entre los consumidores y fomentar la valoración de sus características, todo ello a través de una experiencia cultural y enogastronómica inolvidable.

Para ello el patio de la Diputación acogerá a una importante representación de las empresas del sector de las diferentes zonas vitivinícolas y destilados de la provincia sevillana, con un total de 41 empresas expositoras, que acercarán a los visitantes sus mejores productos para que estos puedan degustarlos y adquirirlos allí mismo.

También tendrán presencia en este acontecimiento los vinos y licores galardonados en el X Premio de la Diputación 'Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla' que distingue a los mejores vinos y licores elaborados en el territorio por productores adheridos a la marca "Sabores de la Provincia de Sevilla".

Acceso y horarios

El acceso a la XV Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla se podrá realizar de forma completamente gratuita y libre en el siguiente horario:

Sábado , de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.

, de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida. Domingo, de 11:00 a 18:00 horas, de forma ininterrumpida.

La Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla busca fomentar el conocimiento del Enoturismo en la provincia, así como todas las posibilidades que ofrece; apoyar a las bodegas y destilerías que en el ámbito rural operan en el territorio; favorecer la venta de los vinos y licores de la provincia, y propiciar acuerdos y negocios comerciales y dar difusión y promocionar las empresas y productos adscritos a la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla”.

El evento se enmarca en la Muestra de la Provincia 2025, un escaparate consistente en la realización de acciones promocionales, que muestran y ponen en valor el desarrollo empresarial, cultural, gastronómico y artesanal de Sevilla y sus pueblos, así como el de sus productos.