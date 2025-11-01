Los lugares más bonitos de Sevilla para disfrutar del otoño sin salir de la ciudad

El otoño de una de las estaciones del año preferida por muchos y muchas debido a los colores que transforman el paisaje, con tonos ocres, amarillos y marrones, a la temperatura propia de estas fechas, más frías que en verano, a la luz cálida que hay especialmente durante el atardecer y, sobre todo, a los tipos de planes que surgen durante los meses de septiembre a diciembre. Entre ellos destacan las decenas de rutas que se pueden hacer cerca de la ciudad, los numerosos sitios a los que se puede ir a tomar algo caliente y reconfortante, el olor a castañas asadas que comienza a impregnar las calles y, por qué no, los paseos por algunos de los lugares que más otoñales se vuelven en la hispalense durante esta temporada.

A pesar de que Sevilla no sea una ciudad que se caracterice especialmente por la notoriedad de esta estación de transición del verano al invierno, hay algunas zonas cuyos árboles de hoja caduca crean un paisaje muy bonito sin salir de la capital o en los que la luz penetra de una manera muy especial estos días. Estos son algunos de ellos:

Parque de María Luisa

Es uno de los lugares más emblemáticos de la hispalense durante estas fechas. Si bien es cierto que, debido a su magnitud, no en todos sus rincones es palpable la presencia del otoño, por sus principales avenidas se puede apreciar muy bien el paso de esta estación. Recorrer esta zona tanto a pie como en bicicleta y sentarse en algún banco o en el césped a leer algo es uno de los mejores planes para disfrutar del otoño en la ciudad. El Parque de María Luisa colinda, además, con la Plaza de España, en la que el atardecer crea unos colores mágicos en los meses de octubre y noviembre.

https://static.grupojoly.com/clip/499f7392-c5f3-4ecb-92ae-159d42c5e6b6_source-aspect-ratio_1600w_0.webp

El Parque de Marís Luisa, uno de los principales monumentos de Sevilla / José Ángel García

Jardines de Murillo

Ubicados entre el barrio de Santa Cruz y la calle de San Fernando, que da a la antigua Fábrica de Tabacos (hoy Rectorado de la Universidad de Sevilla), se encuentran los Jardines de Murillo. Inicialmente, eran parte de la huerta del Alcázar de Sevilla, pero fueron donados a la ciudad en el siglo XIX.

Su diseño, ya del siglo XX, responde al que pudiera denominarse estilo sevillano, en las que pequeñas glorietas con fuentes que articulan el espacio y en el que el ladrillo y la cerámica son destacados protagonistas acompañados por una vegetación contenida en los arriates. El recorrido por los jardines comienza en los límites con los de Catalina de Ribera, junto al muro que los separa de los Alcázares. Al entrar, en la esquina de la calle Maternal hay dos enormes Ficus que son todo un espectáculo para la vista.

Imagen de archivo

Avenida de Carlos III

La Avenida de Carlos III en Sevilla es, posiblemente, uno de los lugares menos conocidos y turísticos de la ciudad pero se trata de una de las vías en las que más se palpa la llegada del otoño gracias a los múltiples árboles que la recorren de principio a fin. Con la llegada de esta estación sus hojas verdes se vuelven amarillas y comienzan a caerse, formando un manto sobre la carretera que se puede presenciar con facilidad. Pasar por allí en coche o bicicleta es uno de los mejores planes si se quiere presenciar el otoño en todo su esplendor.

Avenida de Carlos III, en Sevilla / Google Maps

Jardines de los Reales Alcázares

Si bien es cierto que los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla no cuentan con muchas especies vegetales que cambien de color en esta época del año, la belleza de este lugar unida a la luz propia del otoño lo convierten en un buen destino para visitar en esta época del año. Junto al palacio real habitado más antiguo de Europa, Patrimonio hoy de la Humanidad, las que en su mayoría fueron antiguas huertas musulmanas albergan hoy un variado conjunto que abarca prácticamente toda la Historia y los estilos de la jardinería.