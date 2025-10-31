Ideas de planes 'cozy' para días de lluvia en Sevilla: chocolate caliente, juegos de mesa, talleres y más

A pesar de ser una de las ciudades españolas con más horas de sol al año, cuando en Sevilla llueve es posible hacer algunos planes que son perfectos para estas fechas y que resultan muy reconfortantes y que se pueden hacer tanto en solitario como acompañado. Desde Vivir en Sevilla hemos querido ofrecer algunas ideas para pasar las tardes lluviosas de la mejor manera posible en la ciudad:

Merienda en La Cacharrería

Son muchas las cafeterías en Sevilla que tienen un aspecto acogedor que invita a quedarse en ellas tomando una merienda rica y leyendo un buen libro o charlando con alguien. Un café con espuma, un té matcha o un chocolate caliente junto a un pedazo de bizcocho o un cruasán relleno o unas tortitas con sirope son algunas de las preparaciones que se pueden tomar en estos lugares para pasar una tarde mágica. Una de ellas es La Cacharrería, ubicada en la calle Regina, en pleno centro de Sevilla, y con un ambiente único que invita a quedarse los días lluviosos del otoño.

Pintar cerámica en Mama Pottery

Uno de los planes más divertidos para hacer un día otoñal es pintar cerámica, algo que se puede hacer además tanto solo o sola como acompañada. En Sevilla hay varios espacios en los que es posible realizar esta actividad, pero uno de los más conocidos es Mama Pottery.

En este espacio el cliente o clienta podrá escoger la pieza o piezas que quiera pintar y pagará por ellas con un precio cerrado que le incluye todo el material para pintarla a su gusto. Todo ello mientras se toma una rica merienda y se deja volar la creatividad. Sin duda, es un plan perfecto para despejarse mientras llueve fuera.

Pizza en La Bicicleta

Ubicada en el municipio de Dos Hermanas, en la Avenida de España, se encuentra una de las pizzerías más famosas y con más reconocimiento de toda la provincia. En esta ocasión, además de sus elaboraciones habituales en La Bicicleta contarán con la pizza que está optando a convertirse en la mejor del España y que se puede degustar y votar por ella en el mismo local. La pizza Circus está hecha con masa utilizando el método biga (agua, sal, harina y aceite). La pizza lleva base de muzzarella, mezcla de quesos y gorgonzola, guanchale, copa, uvas moradas, mascarpone, nueces y miel.

Tarde de vino y quesos en El Librero

Ubicado en la calle Blanca de los Ríos, número 2, en pleno Casco Antiguo de Sevilla, se encuentra El Librero Tapas del Salvador, un tipo de abacería que es perfecta para los amantes de los vinos. En este local los hay tanto tintos como blancos y además, se pueden acompañar con algunos tipos de quesos, conservas, pinchos o arroces, por lo que se trata de un buen lugar para pasar una tarde lluviosa y disfrutar de un ambiente agradable saboreando diferentes vinos.

Trivial temático en Arcade Bar

En plena calle Feria se encuentra este bar dedicado a los juegos de mesa y famoso por organizar partidas de Trivial entre sus clientes y clientas. El domingo, 2 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la celebración de un Trivial temático especial Halloween. Para participar en él es necesario escribir un mensaje privado indicando el nombre de equipo, el día que se quiere participar y el número de personas participantes (con un máximo de cuatro por equipo).

El coste de inscripción son 10 euros por persona totalmente descontable esa misma noche en consumiciones. El concurso consiste en 30 preguntas de temática terror (cine, literatura, leyendas, videojuegos, …) y tiene una duración de dos horas, aproximadamente. El equipo con más puntos será el ganador (en caso de empate habrá ronda de desempate) y recibirá un regalo especial temático.