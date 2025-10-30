Teatro de época, música callejera y gastronomía de antaño en este pueblo de Sevilla que vuelve al pasado durante tres días
Del 31 de octubre al 2 de noviembre Cazalla de la Sierra recreará su pasado cuando fue capital del reino en tiempos de Felipe V
Este fin de semana, desde el viernes, 31 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre, domingo, el pueblo sevillano de Cazalla de la Sierra celebrará una nueva edición de “Cazalla, Villa Real y Corte”, un evento histórico y cultural que rinde homenaje al esplendor de la villa cuando fue capital del Reino en tiempos de Felipe V, en el siglo XVIII. A lo largo de tres días este municipio recreará en sus calles las vivencias del pasado con mucha historia, música en directo, teatros para todos los públicos, talleres, gastronomía y tradición.
Organizado por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, con la colaboración de la Diputación de Sevilla, el evento propone un viaje al pasado en el que los vecinos y visitantes se transforman en personajes de época, convirtiendo el casco histórico en un auténtico escenario del siglo XVIII.
Toda la programación
Viernes, 31 de octubre
- 13:00 horas: Inauguración oficial en el Patio del Ayuntamiento.
- 15:30 horas: Apertura de stands en la Plaza de Abastos y Plazuela.
- 17:00 horas: Talleres infantiles y de oficios tradicionales.
- 20:00 horas: Teatro de calle “Gigantes” y espectáculo de animación.
- 22:30 horas: Actuación musical “Cuarteto Sábado Súbito”.
- 23:30 horas: Teatro cómico “Cerradura Despechá”.
Sábado, 1 de noviembre
- 11:00 horas: Apertura de stands.
- 12:00 horas: Talleres de alfarería, pintura y perfumería.
- 13:00 horas: Pasacalles histórico “Cazalla Villa Real”.
- 16:30 horas: Juegos populares y talleres infantiles.
- 18:00 horas: Teatro de calle “Los Buscavidas”.
- 19:00 horas: Degustación gastronómica en Plaza Abastos.
- 21:00 horas: Espectáculo ecuestre en la explanada de San Francisco.
- 23:00 horas: Actuación de Juanpe en la Caseta Municipal.
Domingo, 2 de noviembre
- 10:00 horas: Mercadillo de cosas viejas.
- 12:00 horas: Talleres de pintura y cerámica.
- 13:30 horas: Desfile de cierre “Cazalla, Villa Real y Corte”.
- 15:30 horas: Teatro de calle “Los Duquesa”.
- 20:00 horas: Clausura oficial y cierre de stands.
Además de las actividades programadas, a lo largo de las tres jornadas en que se desarrolla el evento “Cazalla, Villa Real y Corte” el ayuntamiento ha organizado diferentes rutas turísticas, teatros históricos, animaciones callejeras que amenizarán la velada, música en vivo, mercados artesanales y hasta degustaciones, todo ello en un entorno único de la Sierra Norte de Sevilla.
