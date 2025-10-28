Tres bosques cerca de Sevilla que parecen de cuento: los paisajes más mágicos del otoño

El otoño es una de las estaciones más mágicas del año. El calor y la sequedad propios del verano desaparecen para dar lugar a paisajes colmados de colores ocres y marrones en algunos casos, y verdes intensos de otros, todos ellos con un toque de humedad y frescor que los hace mágicos.

Cerca de Sevilla existen algunos lugares que parecen sacados de un cuento y que merece la pena ir a conocer antes de que empiece el invierno. Algunos de ellos se encuentran en la provincia, como los que se ubican en la comarca de la Sierra Norte, y otros están en las provincias colindantes, como Cádiz y Córdoba, pero lo suficientemente cerca como para ir a pasar el día, ya que están a menos de dos horas en coche desde la hispalense.

Parque Natural de Los Alcornocales, en Cádiz

El Parque Natural de los Alcornocales se sitúa en el sur de Andalucía, abarcando parte de la provincia de Cádiz y, en menor medida, de la de Málaga. Cuenta con con casi 170.000 hectáreas y es uno de los espacios naturales protegidos más extensos del sur de Europa. Se localiza entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el Parque Natural del Estrecho y destaca por su peculiar orografía, de suaves montañas cercanas al mar, lo que permite una combinación de bosque mediterráneo con pequeñas incrustaciones de bosque subtropicales que dotan al paisaje de una belleza inusual.

Lo que hace realmente especial a este parque natural es su clima húmedo, favorecido por los vientos de levante. De hecho hay zonas en las que la niebla es casi permanente, durante más de 250 días al año. La protección de este parque y la divulgación de sus valores ecológicos son esenciales para que siga siendo, por mucho tiempo, un gran pulmón verde y un ‘paisaje de corcho’.

Parque Natural de los Alcornocales / Junta de Andalucía

Bosque galería de la Ribera del Huéznar, en Sevilla

El Huéznar es uno de los grandes afluentes por la margen derecha del Guadalquivir a su paso por Sevilla. Con una longitud de sesenta y cinco kilómetros, quince de ellos atraviesan el Parque Natural Sierra Norte, creando un paisaje lleno de árboles, cascadas, rápidos y travertinos. Este nace en el municipio de San Nicolás del Puerto y se dirige serpenteando hasta el de Cazalla de la Sierra.

El bosque galería constituye un verdadero oasis verde en el que habitan numerosas especies de plantas y animales, como fresnos, sauces y alisos, adelfas en flor y, en su entorno, bosques de alcornoques, quejigos, encinas, madroños y, en ciertas ocasiones, castaños y melojos. Gracias a la humedad del ambiente también se pueden divisar algunos animales como mirlos acuáticos, martín pescador, ruiseñores e incluso nutrias.

Bosque Galería de la Ribera del Huéznar / Junta de Andalucía

Baños de Popea y Arroyo Bejarano, en Córdoba

Los Baños de Popea es uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia cordobesa. De una parte, en el arroyo Bejarano, afluente del río Guadiato, se puede disfrutar de espectaculares saltos de agua cristalina y cascadas que se alternan con algunos remansos. Y de otra, muy cerca de la desembocadura del río, emergen los muy conocidos Baños de Popea.

La fama y nombre de Baños de Popea se debe al Grupo Cántico, una asociación de poetas y artistas cordobeses que con frecuencia visitaban este bello paraje. Se cuenta que un día, tres de los componentes del grupo (Pablo García Baena, Juan Bernier y Ricardo Molina) vieron a unas chicas bañándose en el arroyo y las compararon con la emperatriz romana Popea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón, de quien se decía que se bañaba en leche de burra para mantener su piel siempre joven. Esta zona de Córdoba destaca por su exuberante vegetación, un auténtico vergel compuesto por bosques de pino y plantas de ribera que confieren a este lugar un alto valor ecológico y uno de los paisajes más bonitos y mágicos de la provincia.