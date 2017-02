Útiles para la sociedad

Más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país se han visto beneficiados directamente por las medidas que hemos impulsado los socialistas desde la oposición en los pocos meses que llevamos de legislatura. Las últimas elecciones generales tuvieron como resultado unas Cortes en las que los partidos de la oposición tenemos poder para dirigir buena parte de la acción de gobierno, ya sea uniendo nuestras fuerzas, ya sea forzando al partido que gobierna a modificar sus propuestas si quiere recibir el apoyo que necesita. Puedo decir sin miedo a equivocarme que el PSOE está siendo el partido de la oposición que más y mejor está aprovechando esta aritmética para beneficiar a los ciudadanos. Como ejemplo, basta recordar que los acuerdos alcanzados con el Gobierno han permitido una subida del Salario Mínimo Interprofesional de 50 euros, que lo ha situado en los 707 y que beneficiará de manera directa a 600.000 trabajadores. Además, de manera indirecta también repercutirá en los millones de empleados que cuyos convenios están basados en el SMI.

Otro acuerdo alcanzado con el PP y, en este caso, también con Ciudadanos ha hecho posible que se prohíba a las empresas eléctricas que les corten la luz a las familias vulnerables, que en nuestro país suponen en torno a 6 millones de personas.

En el otro lado de la balanza, con el resto de partidos de la oposición y contra la voluntad del Gobierno salió adelante la decisión de eliminar las reválidas de la ESO y el Bachillerato, que habría afectado a casi 2,6 millones de estudiantes. También se va a tramitar la creación del Ingreso Mínimo Vital, que beneficiará a los casi 700.000 hogares españoles que no tienen ingresos. Asimismo, en la Conferencia de Presidentes se acordó darle un impulso al Sistema de Garantía Juvenil, para beneficiar a más de 600.000 jóvenes en paro, y transferir 4.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que refuercen la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales. Nos estamos esforzando, en definitiva, por hacer una oposición útil, que es lo que creemos que se merece la gente, en contraposición a un gobierno, el del PP, que no termina de resolver las grandes preocupaciones de la ciudadanía y que está amenazando, incluso, la recuperación económica, cuando no impidiendo que llegue a la mayoría social.