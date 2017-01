F style="text-transform:uppercase">UE apenas hace un año y medio pero da la sensación de que ocurrió en el Pleistoceno Superior. Por Cádiz Sí Se Puede, que había quedado en segundo lugar en las elecciones municipales, convocó un acto público en la Facultad de Empresariales para negociar, decía, con el PSOE la investidura del alcalde, un joven conocido por los carnavaleros como integrante de una comparsa. Los responsables del Partido Socialista no acudieron pero tuvimos la oportunidad de escuchar a ese oráculo de sabiduría que es José Vicente Barcia, por entonces portavoz de Ecologistas en Acción y hoy jefe de gabinete del alcalde, lo que antes era el secretario. Decía Barcia que como Cádiz tenía agua, viento y sol se podía nutrir de energías renovables. Seguía el hilo conductor de una de las pocas propuestas que contenía el programa de PCSSP(pero llamadnos Podemos): la creación de una planta eólica y fotovoltaica en la Zona Franca. De la planta no se ha vuelto a saber nada pero sí hemos gozado de la feliz presencia de Alba del Campo por los barrios y los despachos del Ayuntamiento en calidad de asesora del diputado provincial José María González. Alba del Campo ha repartido la buena nueva de la llegada a Cádiz de un futuro donde solo vamos a recibir energías renovables . Hemos visto la luz gracias a esta impagable gestión y, según nos dicen los responsables de Eléctrica de Cádiz, la empresa suministradora semipública, la energía que va a llegar a Cádiz será renovable 100%, totalmente confirmado. No sé muy bien cómo se va a hacer, ya se encargarán Barcia y Del Campo de aclararlo. En realidad en España todos las fuentes de generación de energía vierten a la red su aportación en función de las necesidades y de la capacidad de cada planta. Si no hay viento los molinos no funcionan y no hay energía eólica, por mucho que diga Eléctrica. Si no hay sol no funcionan las plantas fotovoltaicas. Si hay sequía las hidráulicas apenas producen. En esos momentos se les pide más energía a las centrales nucleares , a las de ciclo combinado o a las de carbón. Todo entra en la red y no hay distinción sobre el origen de la energía así que no sé yo muy bien cómo va a llegar a Cádiz tan solo energía renovable. Pero eso es cosa mía, que no entendía bien la física newtoniana , me quedo en blanco con la mecánica cuántica y no pasé de la primera de las leyes de la termodinámica por más que lo intento. Cuando llego a la entropía me lío, aunque bien es verdad que si veo cómo va Cádiz empiezo a comprender el desorden del universo.