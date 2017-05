Susanismo, cariño

Aunque no soy de la peña y, por lo tanto, no puedo votar el domingo vaya desde aquí mi apoyo entusiasta a la candidatura de Susana Díaz para la secretaria general del PSOE. No pertenezco a ningún consejo de administración de ninguna empresa del IBEX35 así que no deben ustedes asustarse. Tampoco soy asesor en ninguna administración controlada por el Partido Socialista. Simplemente quiero que el conjunto de los españoles disfruten de lo que llevamos gozando los andaluces desde hace unos cuantos años. De Despeñaperros para arriba no saben lo que se están perdiendo, qué brillante gestora de los servicios públicos, qué cabeza tan bien amueblada(como se dice en la política), qué visionaria, que adalid de la izquierda europea. Máxime en la ciudad de Cádiz donde podemos disfrutar de un nuevo hospital, una nueva ciudad de la justicia, un tranvía metropolitano, un hotel de cinco estrellas en el paseo marítimo, un carril bici, una facultad de Ciencias de la Educación en lo que fue el colegio Valcárcel y un centro histórico completamente rehabilitado. La Junta de Andalucía ha mimado a la ciudad de Cádiz de la misma manera que ha hecho que funcionen como un reloj todos los servicios públicos. Canal Sur es un dechado de independencia y profesionalidad, los colegios públicos están dotados de medios y personal hasta el punto de que la comunidad es la mejor situada en el informe PISA, ya hemos alcanzado el pleno empleo, la sanidad andaluza es ejemplo en el mundo. Una administración austera donde no hay asesores, los directores generales son todos funcionarios igual que los delegados provinciales y los gestores de las agencias y empresas públicas. Si ustedes han visto por ahí con Susana Díaz al secretario general de la Presidencia y al portavoz del Gobierno es porque se han pedido días de permiso a costa de sus vacaciones y se han pagado ellos de su bolsillo todos los gastos correspondientes.

En definitiva, no saben lo que se están perdiendo en el centro y el norte de la península. Es cierto que en el País Vasco solo ha recogido 70 avales y en Cataluña 500 pero eso es porque ha habido una presión sobre la militancia de las direcciones del partido en ambas comunidades que no ha habido en Andalucía, donde la gente ha avalado con libertad y van a votar lo que en conciencia cree cada uno. Así se vive en las agrupaciones locales del sur, no sé qué se han creído ustedes. Siguiendo la terminología que se usaba hace años: vamos a socializar el sufrimiento.