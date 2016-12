Cine de Almería

Nos entusiasma informar de nuestra primera participación en el sector cinematográfico, en un inminente trabajo audiovisual serio y profesional. Desde ASCAA hemos puesto por fin en marcha una prueba/ensayo del proyecto de base de datos que ideamos, facilitando una rigurosa selección de intérpretes del sector audiovisual almeriense (resaltando "almerienses") que, teniendo los perfiles físicos requeridos por las producciones demandantes, son profesionales y/o aficionados con marcada experiencia y/o formación. De este modo, estamos inyectando "calidad" a las producciones, favoreciendo y fomentando directamente el interés social y cultural general para el posterior visionado del trabajo que, igualmente, repercutirá en un "plus" de difusión e incluso económico. Personalmente, me causa demasiada pena que algunas personas hayamos tenido que reivindicar aspectos tan "evidentes" durante años de cara a la inyección de calidad "desde" nuestra queridísima Tierra de Cine (eslogan "quemado" hasta la saciedad por nuestros políticos pero sin sentido práctico general, apunten y subrayen). Desde una institución nos han ido "vendiendo la moto", a nuestro entender, a través de un portal con vacío práctico mientras que, desde la otra, al menos nos recibieron y acogieron dicho proyecto, aunque sin propuesta alguna conociendo el reiterado y profundo problema. A veces da la sensación de que no les interese o no les preocupe el enriquecimiento cultural de la provincia en cuanto a sus "recursos humanos", que son el pilar básico y el más necesitado del esquema cultural almeriense. Sencillamente, no lo entendemos o, más bien, no queremos entenderlo (plural absoluto). Por ello, desde nuestra asociación hemos querido comenzar a quebrar esta situación con soluciones reales, evitando así la intrusión y el enchufismo de personas sin experiencia ni formación alguna. El cine almeriense precisa un trato "prioritario" y "justo" (que no clasista) a propósito del conjunto de artistas de carácter audiovisual del que dispone, y que son muchos. No tiene sentido alguno, desde nuestro enfoque de gestión de selección, dejar puestos de trabajo audiovisual en materia interpretativa a "cualquiera" cuando existen artistas con los requisitos físicos establecidos y demandados por las diferentes productoras. Por lo pronto, dicha productora ha conseguido "exclusividad" de intérpretes (actores y figurantes) con experiencia y formación, sin intrusión alguna, incluyendo a un doble en tiempo récord. Y, lo más curioso, desde la noticia de esta "priorización" hay ya decenas de personas de ambos sexos interesadas en formarse.