¡Confesarse!

Vaya, acabo de ver en el Diario una foto de la presentación de Jerez en Fitur, y resulta que nuestras autoridades aparecen con el cartel de la Semana Santa. Eso debe ser que ya tienen claro el debate ese que iban a tener sobre si se pueden poner monumentos religiosos o no en las rotondas, porque la Semana Santa convierte toda la ciudad en un sublime monumento religioso, ¿o no? Pero es que viendo la oferta turística presentada también aparecen las zambombas y la Navidad. Pues a menos que ahora las zambombas sean una celebración laica y cambien las letras de algunos villancicos, que yo sepa tienen una connotación religiosa. De la Navidad ni hablamos ¿verdad? Pues eso, que si no se quiere autorizar un monumento religioso en una rotonda, que se diga por derecho y ya está. Como católico estoy absolutamente de acuerdo en que este debe ser un país donde la religión no se mezcle con lo institucional. Eso sí, también lo político debería alejarse de una vez de usar lo religioso para lo que le interese, y si se está convencido de que no se debe acudir a procesiones de ningún tipo, pues no ir, pero tampoco hacerse la foto ni con flores ni con gaitas. Y eso no es solo para el gobierno. La verdad es que con la que está cayendo, con la situación de la ciudad, con medio casco histórico que se cae a pedazos y donde el único recurso turístico que hay son alguna bodega, el museo y sobre todo las iglesias, ver a nuestros ediles preocuparse por si se autoriza o no un monumento que además no costará dinero al Ayuntamiento llama la atención. ¿Por qué no hacer el mismo debate para otros monumentos, o para poner nombre a las calles, o con dos narices, para ver si se ponen palcos o no se ponen, o si se corta la circulación cualquier mes del año para que pase una procesión, no precisamente laica? En fin, lo dicho, que si no se quiere autorizar algo porque se sospecha de intereses políticos, que se diga y ya está, pero ya está bien de ser puros y separar lo religioso de lo institucional solo para contentar a algunos. Venga, a ser valientes y... ¡confesarse!