¡Como siempre!

N style="text-transform:uppercase">O sé si me voy a meter en un charco, pero no puedo dejar de decir lo que eso de la Renta Mínima me produce. El que nuestros políticos apuesten por ella, me hace creer que han abandonado la posibilidad de trabajar para crear empleo. No se les ocurre ayudar a las empresas que contraten. No son capaces de gestionar la economía nacional para provocar que los empresarios quieran invertir y crear empleo. No son capaces de ponerse de acuerdo para crear una fiscalidad que haga a las empresas competitivas y haya más demanda de empleo. A ratos pienso que es que no son capaces de pensar. O lo mismo es que como ya estoy viejo, a veces pienso demasiado, y a veces, cosas imposibles. Por ejemplo se me ocurren barbaridades como que si en lugar de darle a un parado 426 euros, se los damos a un empresario que se comprometa a contratar a ese parado poniendo la misma cantidad y cotizando por él, el parado cogería una cantidad de dinero que le permitiría vivir más dignamente, cotizaría a la seguridad social con lo que ayudaría a la caja de las pensiones y además pagaría su IRPF, con lo que el estado recupera parte de su dinero, el empresario tiene un trabajador a un coste mucho más competitivo, y además el parado se sentirá mucho más digno cobrando por trabajar, que por no tener ningún ingreso. Es más, ¿de verdad piensan nuestros diputados que una familia puede sobrevivir con 400 euros? Si eso se lo gastan ellos en cafés, joé. De camino, cuando acaben de felicitarse por el mamarracho de la renta esa, podían echarle un ojito a los autónomos. Sí, a ese colectivo que amanecemos cada día uno con un déficit mínimo de 300 euros más gastos. ¿Tan complicado es que se cotice en función de los ingresos? No se trata solo de ayudar a que haya más gente creando su propio empleo, sino también de ayudar a mantenerse y no tener que empezar el mes ya cubriendo unos gastos fijos sin saber cómo irán las cosas. Claro que en Las Cortes sí saben cómo acabarán el mes y eso lo complica todo. Nada, sigan con sus cuitas, que ya nos apañaremos sin ustedes... ¡como siempre!