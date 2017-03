Mientras en Holanda varios partidos llegarán a un acuerdo para formar gobierno, en España son incapaces de aprobar el Real Decreto que debía dar cumplimiento a una Sentencia firme del TJUE. Tanta irresponsabilidad es inadmisible. El estado de derecho se basa en el imperio de la Ley. Y aquí, la Ley exige liberalizar la estiba en los puertos españoles y acabar con el monopolio y los privilegios heredados del franquismo, al igual que se hizo con diversos resultados en la energía, la banca o las telecomunicaciones. No podemos obviar las Cuatro Libertades Fundamentales sobre las que se asienta la Unión Europea y que son la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

El tacticismo, la estrategia electoral, la búsqueda de votos y la política con anteojeras propia de nuestros líderes -el problema es de quienes los votamos- han provocado, no ya el bochorno que supone no cumplir con las reglas de juego de la UE, sino asumir una sanción millonaria que ni pagarán los estibadores, ni los diputados que votan al ritmo de la señal de su portavoz y cuya estúpida actitud se plasma en aquel viejo epigrama decimonónico que decía: "A estar debajo del agua / ganó el difunto la apuesta / pero también la ganó / a estar debajo de tierra". Y así quedamos los contribuyentes, pagando sanciones y sufriendo los sobrecostes del monopolio de la estiba porque los señores diputados no cumplen con su obligación.

Que Podemos actúe en contra de la UE, a la que llaman despectivamente "la Europa de los mercaderes", como si eso fuera un insulto, era lo esperado. Que el mismo PSOE que firmó la adhesión de España a la CEE lo haga, empieza a ser preocupante. Que los autoproclamados liberales de Ciudadanos incumplan su propio programa ya empieza a ser norma, sobre todo mientras su alma socialdemócrata crea que defender privilegios y monopolios es la esencia del liberalismo al que acaban de convertirse. Ante su indefinición ideológica, les recordaré que como solía decir aquel gran liberal que fue Franklin, "un saco vacío se mantiene muy difícilmente en pie". Pero que el PP haya dispuesto de un año con mayoría absoluta entre la publicación de la Sentencia y las elecciones de 2015 y no hiciera nada es una clara muestra de irresponsabilidad. En política se está para defender ideas pero gobernar es decidir y actuar. Y aquí, una vez más, se demuestra que el tiempo no soluciona los problemas, solo los pudre.