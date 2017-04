'Dead by Daylight' confirma planes de lanzamiento para PlayStation 4 y Xbox One

Behaviour Digital y Starbreeze Studios han confirmado el calendario de lanzamiento de Dead by Daylight en consolas. La información indica que el juego de horror asimétrico de uno contra cuatro llegará a las tiendas para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 23 de junio.

Muy popular en PC, con más de 1.9 millones de unidades vendidas, Dead by Daylight es un juego multijugador en el que un loco asesino se lanza a la caza de cuatro amigos en una pesadilla aterradora. Los jugadores asumen ambos papeles, tanto el del asesino como el de los supervivientes en un juego mortal del gato y el ratón.

Los usuarios prueban dos estilos de juego: como superviviente, desde una perspectiva en tercera persona, y como asesino, en primera. Los supervivientes pueden trabajar juntos o bien ir por su cuenta teniendo en cuenta su situación, mientras que los asesinos cazan en primera persona, centrados en su presa.

Del mismo modo cuenta con un entorno dinámico que cambia después de cada juego, donde los jugadores deberán encontrar nuevas vías de escape de la zona de caza sin ser atrapados.

Finalmente, la versión para tiendas dispondrá de un pack de contenido extra que incluye la banda sonora original, The 80’s Suitcase add-on, The Bloodstained Sack add-on, The Of Flesh and Mud chapter add-on y The Spark of Madness chapter add-on.