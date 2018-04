Maya se presenta en el nuevo tráiler de 'Overkill's The Walking Dead'

Starbreeze Studio, junto a Skybound Entertainment y 505 Games, han distribuido un nuevo vídeo cinemático de Overkill's The Walking Dead, el prometedor shooter de acción cooperativo en primera persona para PlayStation 4, Xbox One y PC. En este vídeo se presenta a Maya, el segundo de los cuatro héroes jugables del título. Como Aidan, personaje que se anunció el pasado mes de diciembre, Maya ha cambiado a consecuencia del fin del mundo, donde sólo aquellos que luchen serán los que tenga alguna esperanza de sobrevivir.

Overkill's The Walking Dead es un título de acción FPS cooperativo multijugador para cuatro usuarios situado en Washington D.C., en el que los no muertos cobran vida. Los jugadores se unirán con hasta tres amigos en misiones e incursiones, asegurando suministros y supervivientes para fortalecer su campamento base contra la amenaza, tanto de los no muertos como de los vivos. Cada personaje tendrá sus propias habilidades especiales, árbol de características, roles, estilos de juego e historias. La acción tiene dos caminos: eliminar a los enemigos con cuidado en ataques cuerpo a cuerpo silenciosos o disparando armas.

El juego tiene previsto su lanzamiento en otoño de este año.