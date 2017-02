Nuevos detalles de 'Vampyr', el RPG de acción de Dontnod Entertainment

El estudio de desarrollo francés Dontnod Entertainment, responsable del notable Remember Me, ha revelado nuevos detalles de Vampyr, el RPG de acción que tiene previsto su lanzamiento en PlayStation 4, Xbox One y PC durante 2017. Stephane Beauverger, director de narración de Dontnod reveló, entro otros datos, que el juego se desarrollará en un mundo "semiabierto".

Durante una entrevista concedida a WCCF Tech, Beauverger especificó que el mundo que alojará el juego no será completamente abierto, definiéndolo como un título semiabierto. Es decir, según el directivo, estas limitaciones están ligadas al avance de la historia, ya que los jugadores encontrarán zonas bloqueadas en Londres que se abrirán a medida que la historia vaya transcurriendo. No obstante, de inicio, el jugador podrá explorar gran parte de la ciudad sin restricciones mediante secciones que estarán interconectadas. Beauverger también ha querido aclarar determinados aspectos del área de juego, como el tamaño, que será más pequeño que Skyrim o un juego de la serie Grand Theft Auto.

Vampyr se enmarca en Londres durante el año 1918, de modo que el estudio tuvo que investigar a fondo localizaciones de la época, ya que según Beauverger, la ciudad está recreada basándose en hechos históricos. Por esta urbe podremos encontrarnos con hasta 60 ciudadanos diferentes cada uno con un nombre, identidad, amigos, y familias. Se podrá interactuar con ellos de diferentes maneras, incluso podremos matarlos, aunque estas acciones tendrán consecuencias en el juego. Es decir, si el jugador elimina los personajes secundarios, se perderán las misiones secundarias y el personaje tendrá limitado el progreso de habilidades por experiencia.

"No existe un final bueno y uno malo -comenta Beauverger-. El juego no te castiga anunciando que has llegado al final malo, simplemente hay un final lógico que refleja las acciones que realizas durante el juego. No es un juicio moral basado en las acciones".