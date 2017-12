Ubisoft abre el registro para la beta de 'The Crew 2' en PS4, Xbox One y PC

Buenas noticias para aquellos que esperaban con paciencia y atención el lanzamiento de The Crew 2, ya que se podrá jugar de forma anticipada a su llegada oficial. La oportunidad viene dada por el anuncio de un periodo de prueba para el juego en PlayStation 4, Xbox One y PC. Para acceder a la beta tan sólo necesitarás registrarte. Con este periodo, la compañía busca retroalimentación para mejorar la experiencia de juego para la secuela. De acuerdo con la página de Ubisoft, el periodo se dividirá en varios periodos. En todo caso es importante apuntar que para completar el proceso de registro el usuario debe contar con una cuenta de Ubisoft, aunque si no la tienes se puede obtener de forma sencilla, tan solo adjuntando una cuenta de correo electrónico en la página de la compañía francesa, que próximamente compartirá más detalles sobre el primer periodo de prueba, fechas y hora de inicio.

Más de dos años después del lanzamiento de The Crew, Ivory Tower regresa con una secuela que invita a los jugadores a vivir el espíritu americano del mundo del motor, dentro del territorio de EE.UU., que ha sido totalmente rediseñado. El juego se desarrolla en Motornation, "uno de los mundos abiertos más impresionantes que jamás se haya creado". El mundo de The Crew 2, aseguran, ofrecerá gran diversidad de localizaciones, creadas con la idea de competir en multijugador sin parar, y de explorar el escenario por tierra, mar y aire. A través del país, los jugadores encontrarán cuatro familias diferentes de expertos en deportes de motor: los pilotos de carreras urbanas, los corredores profesionales, los que corren fuera de pista y los freestylers, cada uno con su propia cultura y tipo de disciplinas. Cada familia tiene un cuartel general diferente, en el que los jugadores pueden reunirse, recoger y personalizar vehículos. A través de las competiciones y los encuentros casuales, los usuarios irán forjando su propio estilo, participarán en carreras, personalizarán elementos, lucirán sus habilidades y logros y dejarán su impronta en la escena deportiva del motor en Estados Unidos.

Recordar que The Crew 2 tenía previsto, inicialmente, su lanzamiento en marzo de 2018, sin embargo, el desarrollo parece requerir de atenciones más intensas y ha sido arrastrado hasta la primera mitad del año fiscal 2018. Esto significa, en teoría, que estará disponible entre abril y septiembre del próximo año. Se espera que Ubisoft también confirme próximamente una nueva fecha de lanzamiento para el juego.