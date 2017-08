Xbox One X protagoniza el evento de Microsoft en la Gamescom

Microsoft ha sido la encargada de dar el pistolezo de salida a Gamescom 2017, la feria europea más importe del entretenimiento que se celebra esta semana en Colonia (Alemania). El gigante americano ha desvelado nuevos detalles de Xbox One X y su catálogo de lanzamiento, ediciones especiales para su nueva plataforma y la pequeña de la familia Xbox One S, así como el catálogo de títulos que prometen ampliar la experiencia durante los próximos meses.

Durante el streaming, el fabricante ha centrado esfuerzos en su nueva plataforma, confirmando además que más 100 juegos ya existentes en Xbox One serán mejorados para Xbox One X y de este modo sacar provecho a la que denominan como la consola más potente. Así, desde Halo 5 a NBA 2K18, Wolfenstein II: The New Colossus, ReCore: Definitive Edition, FIFA 18, Star Wars Battlefront II, Below y versiones remasterizadas de Disneyland Adventures entre otros, serán remozados para aprovechar la potencia de la consola.

La familia Xbox One se amplía

Gamescom ha sido el escenario elegido para presentar los nuevos bundles que llegarán durante los próximos meses. Con motivo del inicio de pre-órdenes globales para Xbox One X, los de Redmon han desvelado la edición Project Scorpio, un modelo que contará con color personalizado y soporte vertical, además de las palabras Project Scorpio impresas en la consola y el controlador. Por su parte, Xbox One S contará con una edición basada en el popular Minecraft. El paquete también incluye la descarga de Minecraft Plus The Redstone Pack, una colección de paquetes únicos imprescindible para los jugadores y coleccionistas ávidos de Minecraft. Estará disponible a partir del próximo 3 de octubre.

Xbox One S también recibirá un nuevo modelo de La Tierra Media: Sombras de guerra. El paquete estará compuesto por una Xbox One S con disco duro de 500GB o 1TB, el juego Sombras de guerra, un Controlador inalámbrico Xbox, suscripción de 1 mes a Xbox Game Pass y una prueba para Xbox Live Gold de 14 días. El pack estará disponible con el lanzamiento del juego, es decir el próximo 10 de octubre.

Del mismo modo se ha confirmado la expansión a 24 nuevos países del programa Xbox Design Lab, entre ellos a España. Presentado en el pasado E3 2017 bajo el lema Tú lo diseñas, nosotros lo construimos, este servicio da a los jugadores la oportunidad de diseñar su propio controlador de Xbox One. Desde la compañía, aseguran que hay "hasta 8 millones de maneras" de crear tu propio mando para la consola, así que ve pensando cómo diseñar el mando de tus sueños, ya que el servicio ya está disponible en España.

Ampliando el catálogo en Gamescom 2017

Durante el Xbox Gamescom Live, Microsoft ha tenido tiempo para mostrar su catálogo de juegos. Con la participación de diversos estudios y desarrolladoras, han querido de nuevo reafirmar el compromiso con los usuarios. Brendan Greene, responsable de Playerunkown Battleground, ha sido el elegido para hablar sobre este juego de combate tipo Battle Royale que llegará en exclusiva a Xbox One en el programa Xbox Game Preview a finales de año. También se ha anunciado que el juego será publicado por Microsoft en Xbox One.

Esta extensión de la colaboración ayudará a Bluehole a acelerar el desarrollo en consola a la vez que se mantiene la calidad en las diferentes plataformas, así como dar recursos para aspectos técnicos, ventas y marketing. Para aquellos que no conocen, Playerunknown Battlegrounds ha sido uno de los videojuegos más populares en lo que va de año. El título se ha construido recogiendo el feedback de la comunidad y a día de hoy cuenta en PC con varios millones de jugadores.

Ubisoft y Assassin's Creed Origins tampoco han querido perderse Gamescom, y que mejor manera de aprovechar la ocasión que con el estreno de un nuevo tráiler cinemático. La entrega, que promete ofrecer interesantes cambios y novedades para renovar el interés en la marca, ha presentado un avance cinematográfico de más de tres minutos con el que adentrarse en el conflicto que los jugadores podrán descubrir en el antiguo Egipto. Desde la propia Ubisoft apuntan que Assassin's Creed Origins es una visión totalmente nueva de la franquicia, un título que incluye elementos de acción y rol en el que los jugadores irán subiendo de nivel, conseguirán objetos y elegirán habilidades para personalizar su propio personaje, con el estilo y destrezas que quieran. Se estrenará en PS4, Xbox One y PC el próximo mes de octubre.

Le toca el turno a uno de los títulos de Microsoft, Halo Wars 2: Awakening the Nightmare que confirma lanzamiento a partir del 26 de septiembre en Xbox One y Windows 10. Awakening the Nightmare cuenta con la nueva campaña de los Banished, cinemáticas del estudio Blur, mapas y líderes adicionales, así como un nuevo modo de juego llamado Terminus Firefight, todo en un mismo paquete. La expansión se sitúa unos meses después del final de Halo Wars 2, donde la guerra por tomar control de El Arca continúa. Los Banished, en un desesperado esfuerzo por ganar ventaja contra el Capitán Cutter, se dan cuenta de que estar dispuestos a arriesgarlo todo puede tener graves consecuencias. Por su parte, Terminus Firefight es un nuevo modo de juego con mapas dinámicos donde los jugadores tienen que construir bases y ejércitos para defenderse de oleadas de enemigos.Por último, se ha revelado que el equipo se encuentra trabajando en la compatibilidad con el modo espectador y la funcionalidad de arena, además de confirmarse el lanzamiento para Xbox One X con resolución 4K y soporte HDR el próximo 7 de noviembre.

Armature y Comcept por su parte, han revelado el lanzamiento de ReCore: Definitive Edition, una entrega que permitirá a los jugadores que no hayan probado el título explorar un mundo misterioso y dinámico con mejoras visuales que van desde un incremento en la resolución al HDR. ReCore: Definitive Edition contará con una nueva aventura, además el Corebot T8-NK se unirá a Joule, Seth, Duncan y Violet en la exploración de nuevos entornos y mazmorras mientras luchan contra el culto de Obsidian. El juego estará disponible la semana que viene, concretamente el día 29. Todo el nuevo contenido y las mejoras mencionadas se ofrecerán como una actualización de contenido gratuito a todos aquellos que compraron la versión original del juego.

Le llega el turno a la joya de la corona, Forza Motorsport 7, que ha desvelado todas las especificaciones y configuraciones que estarán disponibles en la versión para PC. En primer lugar, desde la desarrolladora han confirmado que la entrega soportará más de 30 periféricos. Para Turn 10 Studios los jugadores de PC son una prioridad y, como tal, han invertido un tiempo significativo para asegurar que el título ofrezca la mejor experiencia posible en PC con Windows 10. Como resultado, han construido Forza Motorsport 7 con resolución nativa 4K, soporte para múltiples monitores, pantallas 21:9, opciones de personalización de framerate y numerosos periféricos como Thrustmaster, Mad Catz Pro, Fanatec, controladores de la propia marca o incluso el Dual Shock 4.Forza Motorsport 7 nos permitirá coleccionar hasta 700 coches, incluyendo el nuevo coche de portada, el 2018 Porsche 911 GT2 RS, la mayor selección de modelos de Ferraris, Porsches y Lamborghinis jamás vista. Se estrenará en primicia para Xbox One X como título Xbox Play Anywhere el 3 de octubre de 2017. Los aficionados podrán probar por primera vez la demo en Windows 10 PC antes del lanzamiento del juego.

Una de las novedades ha llegado con el anuncio de Jurassic World Evolution, un nuevo juego de los veteranos Frontier Developments que, al más puro estilo de la desarrolladora, nos permitirá gestionar y tomar el control de operaciones de la legendaria isla de Nublar y las islas cercas del archipiélago Muertes. Por el momento no se han ofrecido muchos detalles al respecto, más allá de confirmarse que podremos crear nuestro propio parque jurásico y nuevas razas de dinosaurios mientras edificamos atracciones, estaciones para contener a las criaturas y laboratorios de investigación. Llegará en verano de 2018 en una fecha pendiente de confirmar.

El universo de Sea of Thieves por su parte, ha confirmado juego cruzado entre Xbox One y Windows 10. El título, ambientado en el universo pirata que desarrolla Rare, creadores de Perfect Dark y Banjo-Kazooie, no ha mostrado demasiados avances significativos desde su presentación en el pasado E3 2016, aunque promete combates dinámicos, donde tendremos que ir reparando nuestro buque al mismo tiempo que lideramos la ofensiva. Por el momento se ha confirmado que la experiencia para PC contará con soporte para monitores 21:9, resolución 4K y 60 FPS. Estará disponible en todo el mundo como título Xbox Play Anywhere a principios de 2018.

Cierra el evento Super Lucky's Tale, la divertida aventura de plataformas para todas las edades protagonizada por Lucky, un héroe lleno de energía y optimismo que deberá encontrar la fuerza interior y ayudar a su hermana a rescatar el Libro de las Edades. En su camino, los jugadores se encontrarán con situaciones hilarantes gracias al despliegue de aliados y adversarios. Estará disponible el 7 de noviembre en toda la familia Xbox One y ordenadores Windows 10 gracias a Xbox PlayAnywhere.

Cerramos el especial con las novedades de Microsoft presentadas en Gamescom, con un video donde se deja ver la potencia de la consola en gráficos 4K.