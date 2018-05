El Betis Energía Plus vuelve a las andadas (62-106)

El Betis Energía Plus cayó con estrépito frente a un Baskonia que no se apiadó de un rival roto anímicamente y que volvió a evidenciar su escasa capacidad de defender. Mandaron los ataques sobre las defensas en los primeros compases. El intercambio de castigos, como era de esperar, favoreció a los baskonistas. Al 9-15 inicial respondió Javier Carrasco con un tiempo muerto.El caso es que ese descanso lo aprovechó Pedro Martínez, técnico del equipo vitoriano, para corregir aspectos defensivos que desembocó en un 9-26 a falta de dos minutos. El jugador visitante Shengelia, con un triple y un dos más uno, y el triplista Janning se encargaron de situar de cara el partido.Y si el equipo bético había sufrido un frenazo de tres minutos y medio sin anotar en los últimos cinco del primer cuarto, la reanudación del segundo cuarto trajo más de lo mismo. Ocho puntos seguidos de Vildoza convertía el resultado en una ventaja notable para el Baskonia, 14-38 a falta de seis minutos y medio para el descanso.En el Betis, sólo el amor propio de Alfonso Sánchez, que provocó tres faltas en ataque, y el martillo pilón de Golubovic en la zona rival mantenían la desventaja a una distancia salvable al término de la primera mitad del partido (30-52).Las pérdidas de balón no forzados, la mejorable tensión defensiva y la desaparición de lo anotadores, una vez más, condenaban a los verdiblancos a una pesada rémora antes de afrontar el segundo tiempo.Una segunda parte que no sirvió para que el Betis enmendara su papel, sino lo contrario. El Baskonia jugaba prácticamente a placer, ante lo que el equipo bético sólo podía responder como un simple espectador. Del 34-64 en el minuto 24 se pasaba al 44-77 justo antes de acabar el tercer cuarto y de éste al 55-99 a falta de cuatro minutos para el final. El Baskonia se daba un festín frente a un Betis que sacó a relucir una jornada más sus defectos y que volvió a encajar una derrota dolorosa. El descenso se materializará en cuestión de días.