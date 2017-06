El Betis, fuera de los planes del CSD

Quien pensara que el enredo del baloncesto se desharía con buena voluntad se equivocaba. De eso hay poco y cada cual defiende sus intereses personales. Nadie cede, quizá sólo el grupo formado por los 13 clubes de la ACB del que se salieron el Real Madrid, el Unicaja, el Barcelona y el Baskonia, que insisten en reducir el calendario nacional a través de la reducción de equipos en la Liga Endesa para poder centrarse en una recargada Euroliga de todos contra todos.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) debía hacer de mediador en este asunto, en el que también hay que lidiar con el tema del canon que la ACB estaría dispuesta a reducir considerablemente a través de una valoración externa. Nada más lejos de la realidad. Ya que la primera postura del ente gubernamental se aleja mucho de la propuesta realizada por la asociación de clubes. En este sentido, el organismo que preside el donostiarra José Ramón Lete elaboró un documento el pasado 1 de junio en el que fijaba un escenario con un máximo de 16 equipos en la ACB para la temporada 2018-2019, con una campaña de transición en la 2017-2018 "con un máximo de 18 equipos para que el calendario de partidos a disputar sea viable".

Se podría entender que el Betis, descendido deportivamente, tendría así opciones de seguir en la ACB, pero en los escenarios que propone el CSD el conjunto verdiblanco no aparece. Los dos descensos de este curso los mantiene, subiendo de categoría el Gipuzkoa, como campeón de la LEB Oro, y el Palencia si gana la final del play off de ascenso. Así se mantendrían los 17 equipos, que serían 18 si lo gana el Burgos (que va 2-0 a su favor) para darle la plaza al Palencia, aun sin conseguir el ascenso deportivamente.

El CSD defiende que el cuadro palentino, que está reformando ya su pabellón por una cuantía de tres millones de euros para cumplir con la normativa de la ACB de contar con recintos de al menos 5.000 espectadores (doblará su capacidad), tiene un derecho adquirido como campeón del año pasado. Sin embargo, el presidente de la ACB, Francisco Roca, recordó tras la pasada asamblea del 23 de mayo que no es así. "No hubo promesa al Melilla y Palencia de que estuvieran sí o sí en la ACB el próximo año". "No cumplían ninguna de las exigencias de la ACB en aquel momento y les dijimos que podrían ascender siempre y cuando se acordara con la FEB que no habría ascensos por méritos deportivos. En su día se pidió a la FEB que no fijara los criterios de ascenso para dar tiempo a las partes a llegar a un acuerdo, pero no lo conseguimos", expresó en declaraciones a los medios.

Además, la FEB se desmarcó ayer y de una reunión con los clubes de LEB Oro aseguró en un comunicado que cualquier solución al conflicto pasa, entre otras cosas por "mantener las dos plazas de ascenso deportivo vigentes". Dos, no tres. En el mismo también se apunta que se explican "el estado de las negociaciones mantenidas entre FEB y ACB en los últimos meses", a propósito de las condiciones que la ACB exigía para el ascenso en diferido del Palencia, finalmente no aceptado por no llegar a un consenso sobre los ascensos deportivos.

Mañana se producirá un nuevo encuentro entre las partes en el que se intentará acercar posturas, pero el CSD no parece que tenga la intención de retroceder ningún paso. Ni siquiera en las cuestiones económicas, pues insiste en la supresión del canon y el fondo de regulación de ascensos y descensos, pese a que la ACB estaría dispuesta a flexibilizar estas cantidades, como pide en su resolución la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y dejar la cifra casi en la mitad.

En cualquier caso, el recurso y la petición de cautelares a esta medida está aprobado por la ACB y lo normal sería, si no se llega a un acuerdo, que el tiempo en el que la Audiencia Nacional respondiese superase a los plazos de inscripción a la Liga y a eso se agarra ahora el Betis Energía Plus para intentar seguir una campaña más en la ACB, ya que se mantendrían los criterios de inscripción ahora vigentes y ninguno de los conjuntos con opciones a subir los cumple.

El Gipuzkoa ya ha expresado a la ACB que sigue sin saber las condiciones para materializar el ascenso a la Liga Endesa. Quizá no lo sabe todavía ni la ACB, en fuera de juego por el deseo de incluir al Palencia (¿y por qué no al Melilla?), del que es socio el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.