Desinflado hasta la impotencia (72-89)

Nada pudo hacer el Betis Energía Plus para lograr una victoria ante el Barcelona que tanto bien habría obrado. De más a menos en el juego, el equipo de Alejandro Martínez sumó su vigésima primera derrota de la campaña fruto de una defensa errática, de las pérdidas aparentemente no forzadas y de irredentas individualidades que son ya un denominador común en la temporada. Contra un Barça dominador bajo los tableros y desde el perímetro, el Betis, en zona de descenso una jornada más, agregó su maldición semanal y más le valió comenzar a pensar desde anoche mismo en el decisivo choque frente a Obradoiro de la semana próxima. Lo mejor del Betis se vio en los primeros 15 minutos. Alejandro Martínez propuso un quintento pequeño que no le salió mal, al menos en los primeros compases. La velocidad, la intensidad y la óptima circulación de la pelota eran síntomas esperanzadores. Tomic y Mahalbasic protagonizaban un vistoso duelo en esos primeros instantes. Era un gozo ver la titánica pelea en la zona entre dos jugadores tan diferentes. Con el paso de los minutos, era Lockett quien tomó la responsabilidad ofensiva del equipo con sus conocidas fuerza, rapidez y arrojo. Contra todos se batía en el aro rival. Por detrás en el marcador en el primer tramo, el Betis disfrutó de su primera ventaja a falta de cinco minutos y, a falta de cuatro ganaba de cuatro, misma diferencia que mantuvo a falta de tres minutos tras una potente penetración de Milosevic. Pero poco duró la alegría. Tres triples consecutivos del Barcelona (Claver, Renfroe y Eriksson), tras un tiempo muerto ordenado por Bartzokas, situaron en seguida la máxima ventaja de los visitantes (19-24). Restaba menos de un minuto para la finalización del primer cuarto y un triplazo desde su casa de Lockett, el más destacado en ataque verdiblanco en este inicio con un pleno de acierto en tiros de campo, colocó el marcador 22-24 al final del primer cuarto.El segundo cuarto surgió frenado. Casi tres minutos estuvieron ambos contendientes sin anotar. Aparecieron entonces las pérdidas de balón y el agotamiento de las posesiones, influido probablemente porque ayer no funcionaron los marcadores del tiempo sobre las canastas en San Pablo. Los jugadores atacaban sin la referencia temporal y, claro, los jugadores movían ciegamente la pelota hasta la bocina. El Barcelona tocó a rebato en defensa y al Betis comenzó a costarle anotar preocupantemente, recordando al último Betis de Tabak. Sí sufrían en defensa los de Alejandro Martínez. Al porcentaje en triples del conjunto azulgrana (siete de trece en triples), faceta en la que destacó un inspirado Renfroe (tres de tres), se añadía el daño que infligía Claver en el poste bajo local. La táctica le salió al Barça y la ventaja visitante se disparó a su máxima renta al término de la primera mitad (38-50).Dos triples de DeVrice –que al fin despertó su potencial tirador en el arranque del tercer cuarto– y una canasta de Lockett rebajaron a siete la desventaja local en los primeros tres minutos (48-55). Pero nada le dura al Betis si es bueno: tres pérdidas seguidas volvió a condenarlo en el marcador (48-59). Los triples del Barcelona no entraban como antes (hasta el momento, los tiros liberados del Barcelona estaban haciendo demasiado daño), pero la acaparamiento del rebote ofensivo le facilitaba segundas y tercera opciones que declinaron regalar. Dos canastas de Tomic y una de Perperoglou volvían a marcar una máxima diferencia local (50-65) a falta de tres minutos para la conclusión del tercer cuarto. Un triple de Radicevic a continuación era anulado por uno de Renfroe, otro más, en la jugada siguiente. Frustrante.A estas alturas ya se temían la sacudida los verdiblancos. El veloz juego visitante propiciaba lanzamientos claros desde el exterior que iban silenciando San Pablo. Incapaces de defender con tino, el Betis iba perdiéndose en la impotencia, pese a que el resultado se mantenía en la misma diferencia con la que concluyó el tercer periodo (58-70).Una canasta de Milosevic nada más comenzar el último cuarto volvía a meter al Betis en el partidos. A diez puntos en el marcador, a falta de todo el cuarto, ofrecía un resquicio de esperanza. Pero apenas fue esa canasta y un triple de Radicevic el peso anotador cajista a falta de poco más de siete minutos para el final. Los indicios de desplome entrevistos en el tercer cuarto iban tomando cuerpo en esta fase. El equipo de Alejandro Martínez se atascó del todo. Los jugadores, corajudos, lo intentaban desde la línea de tres, pero no entraba nada. No era el día, ayer tampoco. Las caras de los actores en San Pablo iban desencajándose al tiempo que los listones de máximas diferencias del equipo de Bartzokas se acumulaban. Por 15, por 18 y por hasta 20 puntos llegó a perder el conjunto bético en esta fase: un triple de Navarro, su única canasta del choque, puso la puntilla. Faltaban la mitad del tiempo para la bocina final, pero lo visto desde entonces fue ya un mero trámite.

Ficha técnica:

72 - Real Betis Energía Plus (22+16+20+14): Radicevic (10), DeVries (17), Lockett (14), Alfonso Sánchez (-), Mahalbasic (10) -cinco inicial-, Triguero (6), Cate (2), Carlos Cabezas (5), Milosevic (4), Stojanovski (3), Marc García (1) y Marelja (-).

89 - Barcelona Lassa (24+26+20+19): Tyrese Rice (4), Brad Oleson (8), Perperoglou (4), Víctor Claver (11), Ante Tomic (10) -cinco inicial-, Munford (-), Juan Carlos Navarro (3), Vezenkov (13), Eriksson (), Diagné (-), Koponen (4) y Renfroe (14).

Árbitros: Conde, Castillo y Munar. Eliminaron por cinco faltas personales al local Alfonso Sánchez (m.36).

Incidencias: Partido de la trigésima primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo ante cerca de siete mil espectadores que casi llenaron las gradas. Un problema con los marcadores de tiempo de las canastas obligó a instalar otros provisionales sobre la cancha.