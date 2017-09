Kelly: " Quiero ayudar a crecer al equipo conmigo"

Fernando Moral, presidente del Betis Energía Plus, presentó al ex NBA Ryan Kelly y al madrileño Iván Cruz como nuevo jugadores verdiblancos. El máximo responsable de la sección de baloncesto apuntó también que espera que en estas dos semanas antes del inicio de Liga el club "enganche" más abonados, ya que la venta de los mismos "no va como se esperaba" y aseguró que "la plantilla está aún incompleta".

A la derecha de Moral se sentó Ryan Kelly, ex jugador de los Lakers y los Hawks que llega a Sevilla en busca de nuevas oportunidades. "Quiero crecer como jugador. No tuve muchas oportunidades la última temporada en NBA y quiero demostrar que soy jugador top".

Llegada a la ACB: "Estuve esperando alguna opción en la NBA, pero no llegó y al final me decidí por Sevilla, una ciudad bonita para mi familia y en la que puedo ayudar a crecer al equipo conmigo".

Adaptación: "Los estilos NBA y FIBA son muy diferentes. Aquí se juega para el equipo sin egoísmos y eso para mi juego es perfecto. El cambio más duro es dormir por las noches".

¿Carrera en Europa?: "Este año será mi primera experiencia fuera de Estados Unidos. No estoy preocupado por el futuro. Enfoco el momento".

Vestuario: "Los compañeros me han recibido con los brazos abiertos. Todos son muy amables y eso lo hace más fácil".

Por su parte, Iván Cruz también debutará en la Liga Endesa tras fichar por dos temporadas con el conjunto bético procedente del Breogán de LEB Oro. "Un talento joven español fichado para jugar

en LEB, pero no dudamos en que se quedara con nosotros porque tiene mucho recorrido y futuro", apuntó Moral sobre el madrileño, quien cree que demostrará tener "el nivel para jugar en la ACB".

Estreno: "Me dio un subió saber que el club me quería también para la ACB y haré lo posible para ayudar al equipo".

Comparación: "Es verdad que partido con Unicaja estuve bien y es lo que haré esta temporada: aprovechar las oportunidades que tenga en la pista.