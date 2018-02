"Quiero ser el líder del equipo"

Askia Booker parece saber a donde ha llegado. Su primera experiencia en Europa, tras su fallido y efímero paso por Grecia, no será fácil. El colista Betis Energía Plus está en el alambre y "ya no hay más excusas", dijo Fernando Moral, presidente del club sevillano, para quien el duelo ante el Joventut "es una final".Askia Booker parece saber a donde ha llegado. Su primera experiencia en Europa, tras su fallido y efímero paso por Grecia, no será fácil. El colista Betis Energía Plus está en el alambre y "ya no hay más excusas", dijo Fernando Moral, presidente del club sevillano, para quien el duelo ante el Joventut "es una final".

El nuevo jugador verdiblanco agradeció la oportunidad y aseguró que la "aprovechará al máximo". "Quiero ayudar al Betis. Estamos últimos, pero este domingo contra el Joventut hay que darlo todo. Aportar liderazgo es clave en esta situación y eso es lo que haré", afirmó el base, que también reclamó el apoyo de la afición: "Necesitamos a nuestros hinchas en esta final. Estamos entrenándonos dos veces al día y trabajando duro para lograr la victoria".

Tras varios días ya en Sevilla, Booker, "buen amigo" del ex baskonista Mike James, cree que hay "una buena plantilla con buenos jugadores que necesitan alguien que los guíe. Yo quiero ser esa persona.Ayudar al equipo a ganar partidos. No he venido sólo a anotar, sino a intentar hacerlos mejores", destacó el norteamericano, para quien la clave frente a la Penya será "la defensa y controlar el rebote".

Para el director deportivo del Betis, Antonio Alonso, con Booker han buscado "un jugador capaz de cambiar los ritmos de juegos y anotación cuando el equipo se ataque". Sobre Txemi Urtasun, que se entrena desde hace días con Óscar Quintana, dijo que "se verán todas las opciones de mercado" en relación al siguiente refuerzo que se busca (un exterior capaz de anotar y defender), pero con los jugadores con los que ahora contamos podemos ganar los partidos que tenemos por delante". Cuestionado sobre las pocas oportunidades de Zagorac con Quintana afirmó: "Sí que me sorprende la poca presencia de Zagorac en el equipo, pero ningún entrenador se tira piedras sobre su propio tejado".

Mientras, Moral espera que el equipo reaccione en un momento en el que "ya sólo vale ganar". "De los nueve próximos partidos seis son en casa y necesitamos a la afición. A todos los que aman el baloncesto. El del Joventut es una final con el average de por medio también y necesitamos a toda la afición", indicó.