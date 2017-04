Saltan todas las alarmas

Cuando Zan Tabak, entrenador del Betis Energía Plus hasta hace sólo dos semanas, se sentía apurado ante las preguntas que apuntaban al inestable estado del equipo y su caída en barrena derrota tras derrota, el técnico croata respondía con un argumento irrebatible. No hay motivos para la alarma, venía a decir Tabak, "todavía no hemos estado en toda la temporada en la zona de descenso".

Pues bien, después de la victoria del Obradoiro en Bilbao en el partido con el que concluía la jornada vigésima séptima de la Liga Endesa, el Betis Energía Plus se ha metido en zona de descenso por primera vez en toda la campaña. Con ocho victorias y 19 derrotas en su casillero, el balance del conjunto verdiblanco es ya el segundo peor de los 17 que componen la ACB tras el del Manresa, que acumula cuatro partidos ganados y 13 perdidos. Por delante preceden al Betis con nueve triunfos -uno más- el Zaragoza, el Joventut y el mismo Obradoiro.

Sólo en la 2014-15 había llegado el equipo sevillano a la jornada 27 con ocho triunfos

Será ante el equipo de Santiago de Compostela contra el que el cuadro adiestrado ahora por Alejandro Martínez dispute la final de la temporada. El Obradoiro, con todo, ha sido uno de los cuatro rivales a los que ha vencido en San Pablo el conjunto cajista (79-75), por lo que el Betis se trasladará a la capital gallega en la primera semana de mayo (jornada 30) con una diferencia de cinco puntos en el recuento particular.

La situación no se presta a alharacas, sino a lo contrario. Con una observación al calendario sólo cabría temblar si no fuera porque los encuentros en este periodo final de la temporada se desarrollan de forma escasamente razonable. Con la tranquilidad de los objetivos cumplidos o la atención en la competición europea, no siempre la clasificación de los equipos refleja la dificultad que presentan. Habrá que ver pues en qué estado se presentan el Valencia (jornada 28), Barcelona (29), Andorra (31) y Unicaja (32).

Tampoco el estado físico de jugadores como Nachbar -ausente en las dos jornadas anteriores- o de Kane llaman al optimismo para esta última y decisiva etapa en la que el Betis ha de obrar la hazaña para no consumar un descenso que se antojaría catastrófico en la primera temporada del Real Betis como propietario del club de baloncesto.

Sólo una vez en su historia había cumplido 27 jornadas con sólo ocho triunfos el equipo sevillano en la élite nacional. Fue en la campaña 2014-15, curso en el que tenía de margen aún siete jornadas: de ellas ganó cuatro y perdió tres, salvándose finalmente.