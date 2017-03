Tabak sí, Tabak no y la obligada reflexión

El Betis Energía Plus está en una encrucijada. En un momento clave de la temporada, hay dudas sobre qué hacer y la continuidad de Zan Tabak, como hace dos semanas, está en el alambre. Durante todo el día de ayer se mantuvieron reuniones a nivel interno y con el presidente del Betis, Ángel Haro, para valorar la complicada situación por la que pasa el equipo, que tras perder con el Joventut afronta un calendario muy complicado con el descenso acechando.

Hay dudas con Tabak, pero también sobre qué solución darle el problema. El mercado de entrenadores no ofrece nada de garantías, menos aún cuando sólo quedan ocho partidos por delante, y en la entidad también se pone el acento en otros contratiempos como la falta de química de la plantilla e incluso la calidad de ciertas piezas como causas de la mala racha del conjunto hispalense. Si nada cambia, parece que el balcánico dirigirá al cuadro sevillano en Vitoria ante el Baskonia. Los jugadores están con el entrenador, aunque él mismo entienda que la situación es difícil para mantenerlo en el cargo. De momento, lo que sí ha hecho el club es poner a los jugadores en manos de psicólogos, porque el aspecto mental es algo que está pasando factura a muchos jugadores, sobrepasados por la situación.

"No hemos tomado ninguna decisión aún. Es un día para la reflexión, pero siempre estamos abiertos al mercado en todos los niveles. Hay que tener la cabeza fría y estar tranquilos para no tomar decisiones en calienteque no te lleven a ningún lado, sean fáciles, difíciles o impopulares", afirmó el presidente, Fernando Moral, en Onda Cero. "Tenemos la experiencia, por desgracia, del pasado en el que resolvimos este tipo de coyunturas. Ahora es el momento de fuerza, unión y reflexión". El mensaje es ambiguo, seguramente por el hecho de que no hay una seguridad sobre qué hacer.

La próxima visita a Vitoria no ayuda, ya que posiblemente sería quemar la primera bala a un posible técnico nuevo ante otra presumible derrota -bien podría estar al mando Javi Carrasco-. "Me siento responsable último de la entidad como presidente ejecutivo y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Pero no estamos en una situación límite de Tabak sí o Tabak no", apuntó Moral.

Berni Rodríguez también habló sobre el croata. "Él es el que lidera al grupo, en lo bueno y en lo malo, y en el sentido del juego cuando las cosas no salen bien es el responsable máximo. Estamos en una situación complicada y él es el primero que lo entiende", afirmó.