El club se explica y la ACB se resiste

No hay tregua en la actualidad del Betis Energía Plus. Si el club, sus empleados y aficionados no habían tenido suficiente con el descenso deportivo primero, la posible permanencia administrativa después, el descenso aprobado por los clubes en la Asamblea luego y el ascenso exprés de la Justicia, en la tarde de ayer la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) anunció mediante un comunicado su confianza en que "se revoque la decisión cautelar" dictada por el Juzgado de Barcelona que decretó la readmisión "inmediata" del equipo verdiblanco en la máxima categoría del baloncesto para la temporada 17-18.

Se avecina un embrollo judicial que, dados los plazos procesales, podría dilatarse hasta el comienzo de la competición. En un Estado de Derecho no hay otra verdad que la judicial, la misma que, mediante la resolución dictada por la juez María Jesús Garayoa Arrasate, conmina a la ACB a inscribir al equipo bético en la plaza 18 de la Liga Endesa, puesto que la titular del citado juzgado de primera instancia barcelonés entiende "vacante" desde la campaña 15-16.

Una hipotética batalla en los juzgados podría dañar la planificación del nuevo plantel

Sin entrar en los pormenores procesales señalados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe reseñar que, a partir de la recepción de la notificación, ocurrida ayer, la ACB cuenta con un plazo de 20 días para presentar una oposición a la cautelar que ahora favorece al Betis.

Con el mes de agosto inhábil, ese periodo dará comienzo el 1 de septiembre. Desde entonces, se sucederán tres plazos consecutivos (cinco días, diez días y otros cinco) que podrían culminar con la retirada o no de la cautelar por parte de la juez.

Fernando Moral, presidente del Betis Energía Plus, declaró que ya planifica el equipo de la próxima temporada pensando en la ACB, pero la batalla judicial que se avecina, a tenor del tono del comunicado de la patronal de clubes, no hará favor alguno en la puesta a punto de una plantilla que se ignora de qué categoría será.