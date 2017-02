Una debacle sin urgencias

Han transcurrido ya siete semanas y seis jornadas desde que el Betis Energía Plus le ganara con brillantez al Unicaja. El pasado 8 de enero, frente al equipo malagueño, el equipo bético se apuntó el último partido ganado hasta la fecha. El caso es que, contando con que la próxima cita del conjunto cajista, ante el Gran Canaria, se producirá el próximo 12 de marzo -el domingo le toca descansar-, habrán pasado, siendo optimistas, dos meses sin sumar su octavo triunfo de la temporada.

Se trata del desplome más importante de la temporada. El Betis no había hilado seis derrotas desde la anterior campaña, las que contaron entre la jornada decimotercera y la decimoctava. Desde entonces no se había repetido un bajón así. Mucho tendrá que trabajar el equipo técnico en el capítulo anímico para que la derrota contra el UCAM no provoque en la plantilla una mella irreparable.

Serán pues Zan Tabak y sus colaboradores quienes traten de labrar en la actual tierra yerma para que germine, en estas dos semanas que hay hasta el próximo partido, algo fructífero. Y de ello se ocupará en efecto el técnico croata, quien en la rueda de prensa en Murcia posterior al partido afirmó categóricamente que no se planteaba la dimisión. Tampoco lo hará el club. Pese a la negativa racha del equipo, la planta noble de San Pablo no ha perdido la confianza en Tabak, quien continuará trabajando para lograr el objetivo de las 12 victorias, la permanencia al cabo. Ése es, además, el estado provisional del equipo, aún con un triunfo por encima de la línea del descenso.

Confirmado el actual entrenador, sí ha vuelto a reactivarse la búsqueda de refuerzos. Nunca lo han negado ni el técnico ni el director deportivo, Berni Rodríguez, cuando han sido cuestionados por la llegada de jugadores. El rastreo de oportunidades, según ellos, nunca ha cesado y con los malos resultados se han intensificado.

Carencias acusadas existen desde el principio de la temporada en la dirección del juego y en la zona, sobre todo debido a la baja indefinida del segundo pívot del equipo, Juanjo Triguero. En esa línea ha sonado en las últimas horas el nombre de Aleks Maric, un cinco con pasaporte australiano y serbio, de 2,11 m., y que ya ha jugado temporalmente en el Gran Canaria y el Obradoiro. La operación no es sencilla, pero hay más opciones.