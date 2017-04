"Si el equipo no muerde, lo hago yo"

Comienza la cuenta atrás del Betis Energía Plus. El equipo sevillano se juega la salvación en las cinco jornadas que quedan y Alejandro Martínez, que se hizo cargo del plantel hace poco más de una semana, tiene claro que a los suyos sólo les quedan finales por delante. Todas importantes. Todas ganables, siempre que se crea en ello al cien por cien.

El técnico confía en alcanzar el objetivo de la permanencia, aunque trabaja a contrarreloj y teniendo que superar obstáculos en formas de lesiones: Kane ha dicho adiós y Nachbar, entre algodones, seguramente tampoco jugará mañana ante el Valencia. El barcelonés, pese a todo, no duda de sus jugadores, de los que espera como poco la misma actitud con la que se midieron con el Real Madrid. "Hay que jugar lo más parecido posible a ese día, quitando el final del último cuarto y el inicio del segundo. Apretamos y llegamos a ponernos con 76-72 y con claras opciones. Tenemos que conseguir que la mentalidad sea la de los inicios del partido y de la segunda parte. Ésa debe ser la línea. Hay que creer que se puede ganar", manifestó el preparador verdiblanco, que considera clave "jugar con más regularidad y sin picos de euforia o hundimiento tan acusados, porque en una liga como ésta te condenan". "Las desconexiones las tienen muchos equipos, pero es algo que nosotros ahora no nos podemos permitir".

El Betis Energía Plus acumula once derrotas en los últimos doce partidos y no gana en San Pablo desde hace casi cuatro meses, concretamente desde el 8 de enero. "Intentamos no hablar de eso, porque acabas comiéndote más el coco. Quiero que los jugadores disfruten en la pista y para ello tengo que hacer la enésima petición de apoyo a nuestra afición.La necesitamos como nunca. Necesitamos que animen, nos empujen y nos ayuden a levantarnos cuando vengan dificultades", señaló el entrenador, quien no olvida las malas puestas en escena del conjunto hispalense en sus últimas comparecencias en casa. "Hay dos cosas en las que no creo. La suerte y la presión. La presión no es más que una excusa que se usa cuando no se da lo máximo. Si haces todo lo que tienes que hacer te olvidas de esa presión. Así ganaremos partidos. El equipo saldrá a morder y si no les morderé yo a los jugadores", exclamó.

Sobre el rival, el Valencia, apostó por el "compromiso en defensa", ya que ante rivales de tanto nivel "si te tapas la cabeza dejas los pies al aire". "A veces el plan de partido es frenar su juego exterior y te mata por dentro. O al contrario.Hay que intentar que no haya agujeros".

Conel concurso de Nachbar en el aire, la posibilidad de que Lockett juegue como ala-pívot "es una opción clara, porque los cuatro del rival suelen jugar más abiertos y el físico de Lockett le permite defenderlos". En cuanto al esloveno, Martínez apuntó que es mejor "no precipitar su regreso para evitar una recaída". "En la resonancia de control que se hizo no quedaba apenas restos del hematoma que tenía en el sóleo. Dependerá de sus sensaciones", apuntó el técnico, que ve al equipo "animado y con ganas de agradar a la gente".