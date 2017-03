"Esto no es una final todavía"

Llegó del frío para calentar San Pablo. Cambió la dinámica del equipo con su energía. Le dio una marcha más al conjunto hispalense cuando más lo necesitaba la pasada campaña, pero como vino se fue. Hakanson era una pieza clave para este curso. Como Oriola. Como Bamforth. Como el propio Luis Casimiro. Pero nadie espera a nadie en el deporte profesional. La rueda no para y entre que se solucionaba o no la viabilidad de la entidad y el posterior aterrizaje del Betis, apareció el Fuenlabrada y su opción de jugar la Eurocup y se lo llevó.

El base, sin embargo, no olvida su pasado e insiste en que en Sevilla fue "muy feliz" y no olvida que le debe mucho al club: "Apostaron por mí cuando todavía no tenía un nombre en la Liga y me abrieron muchas puertas. Pero en la pista los sentimientos no tienen cabida. Después de este partido le deseo lo mejor al Betis. Saldrá adelante, porque tiene jugadores de mucha calidad y experiencia para ello", señala el escandinavo, pieza clave en un Fuenlabrada que mira más arriba: "Ahora afrontamos dos encuentros muy importantes ante el Betis y el Manresa para mirar arriba. Pueden ser los que marquen nuestro camino a partir de ahora y queremos ganarlos para, por qué no, pelear por los play off".

Esa ambición le faltó en su momento al conjunto verdiblanco, que ahora se ve con una losa de siete tropiezos consecutivos que lo empuja hacia abajo. ¿Cómo cree que puede afectar esa racha negativa al rival? "Creo que siempre es más fácil jugar bien cuando estás tranquilo. Pero tienen buenos jugadores, veteranos, y pueden convertir esa presión en un plus de motivación. Será un duelo muy complicado para nosotros, aunque una racha así pesa mucho psicológicamente. Tras siete derrotas seguidas seguro que tienen muchas ganas de lograr un triunfo ya, más ante un rival directo, por lo que no echamos cuenta a sus últimos resultados y sí a los jugadores de calidad que tiene el Betis", indicó el sueco, que prefiere no hablar de final para ninguno (aunque sea por distintos objetivos). "Las finales son definitivas. Lo que pase no se puede cambiar, e independientemente del resultado del domingo nada será definitivo ni para uno ni para otro. Si no, cada equipo jugará 20 finales al año", matizó.

Hakanson volverá a reencontrarse con su amigo Marc García. Apenas es 15 días mayor que el escolta bético, con quien compartió habitación en La Masía y equipos en los escalafones inferiores del Barcelona. No sabe muy bien por qué no está teniendo más minutos, pero tiene claro que "triunfará en la ACB". "Anota con facilidad y tiene buen tiro y una gran capacidad para sacar faltas porque es muy vertical, No tiene miedo y es un jugador muy descarado. Le llegará su momento", señaló.

Sin embargo, para el fuenlabreño la temporada también está siendo complicada. "Jota (Cuspinera) me da mucha confianza y trato de responder, aunque el segundo año en la ACB siempre es más complicado. Quizás la campaña anterior todo fue muy rápido y salió demasiado bien. Ahora los rivales me conocen y estoy algo más irregular", reconoció el protagonista, quien, precisamente, hizo su mejor partido de este ejercicio en San Pablo en la primera vuelta: "Fuimos con muchas bajas (Paunic, Popovic y Llorca) y di un paso adelante y salió bien", destacó el base, que recordó: "Fue un buen fin de semana. Tuvimos libre al día siguiente y me quedé en Sevilla. Me encanta la ciudad".