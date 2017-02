Ya es hora de encender las alarmas

Dos ruidos tronaron en San Pablo. Uno, el del público clamando contra otro arbitraje de los que te martillean a lo largo de todo el encuentro; y otro, el de las alarmas tras encajar la quinta derrota consecutiva de nuevo ante un rival directo como Estudiantes. Cinco derrotas que duelen porque han llegado en lo más llano del calendario, en partidos de esos señalados como ganables (quizá excepto el de Andorra). El equipo tocó techo ante el Real Madrid y el Unicaja y se ha desplomado, no sólo en los resultados sino en las sensaciones de juego. No hay una idea en ataque, no se mueve la pelota y el individualismo no funciona. Tampoco hay actitud atrás y los rivales lanzan con extrema facilidad. Hay problemas graves y afrontar el parón copero de esta forma debe hacer reflexionar a más de uno.

La fragilidad bética en los inicios de partido en casa es algo que tras una vuelta completa no ha cambiado. Pese a que Mahalbasic comenzó imponiendo su mayor peso sobre Balvin bajo el aro, pronto cambio el juego ofensivo de los locales y de buscar al pívot dominante se pasó a la anarquía. Botar la pelota y jugársela el primero que la coja. Si la metes, no pasa nada, pero encadenar un par de errores hace que el equipo entre en una dinámica negativa que puede pesar el resto del choque.

Y así pudo ser. El Estudiantes no desaprovechó la ocasión y entre Jakson y Suton se bastaron para doblar al Betis. Vicedo se unió al festín desde el triple ante la nula defensa local y colocó un peligroso 10-19 que encendían las primeas alarmas en el banquillo verdiblanco. Pero la lesión de Jackson en un salto con Cate le dio aire al cuadro bético. Sin él, un parcial de 10-2 con un MIlosevic que aprovechaba la lentitud de Suton para irse con decisión hacia la canasta puso al final del primer cuarto un esperanzador 20-24. Del mal, el menos.Pero el cuadro hispalense era incapaz de imponer su superioridad a un Estudiantes que en cuanto movía el banquillo se notaba sus carencias. El individualismo en ataque que proponía Chery en la dirección chocaba demasiado a menudo con el aro y atrás faltaba el punto necesario de tensión y actitud para frenar al máximo anotador de la ACB, hasta que apareció en el partido Cate. Su movilidad y conexión con Radicevic volieron loca a la defensa colegial para llegar al descanso con el encuentro igualado. Consumidos 20 minutos, todo estaba igual que al principio.

La igualdad se mantuvo ya durante el resto del encuentro por aciertos y fallos a la par. Lo mismo el partido se convertía en un intercambio de golpes continuos que unos y otros enlazaban error tras error. Nadie era capaz de poner un poco de pausa y sentido en la pista. El problema es que Estudiantes cuenta con un jugador como Jackson al que no le quema la pelota en sus manos y en el Betis no hay un jugador de esa fiabilidad. Al contrario. Milosevic insiste en subir la pelota y la pierde; Chery no dirige y se muestra demasiado individualista; Lockett está pasando por un bajón de forma que ya asusta y Stojanovski,por una vez, no cumplió con su faceta anotadora.Y así, en el momento en el que el conjunto de Tabak se cargó de faltas y Jackson y sus compañeros comenzaron a ir ataque sí y ataque también a la línea de personal, con un arbitraje digno de que el Betis cambie su estrategia de protestar en silencio, los visitantes dieron en el tramo final el estirón justo para llevarse el partido y hacer que en San Pablo las alarmas saltasen al son.

Ficha del partido:

Betis Energía Plus (20+23+11+19): Radicevic (4), Stojanovski (9), Lockett (6), Nachbar (11) y Mahalbasic (13) -quinteto inicial-. También jugaron Alfonso Sánchez (0), Cate (8), Milosevic (9) y Chery (12).

Estudiantes (24+19+15+19): Cook (0), Jackson (23), Vicedo (7), Suton (16) y Balvin (7) -quinteto inicial-. También jugaron Jaime Fernández (8), Savane (1), Jordi Grimau, (9) Brizuela (5) y Arteaga (1).

Árbitros: Pérez Pérez, Perea y Pérez Niz. Eliminaron a Nachbar (39') y Stojanovski (40').

Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio Muncipal de los Deportes de San Pablo ante unos 4.500 espectadores, aproximadamente.