La hora de recuperar el paso perdido

Cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas y ahora toca recibir a un rival directo como Estudiantes, igualado en la tabla con el mismo número de triunfos, antes del parón liguero. "Es hora de volver a ganar", afirma contundente Zan Tabak, entrenador del Betis Energía Plus, que sabe que no es lo mismo afrontar el parón liguero por la Copa con el dulce sabor de una victoria que con otro tropiezo, que sería el quinto consecutivo y encendería las alarmas.

"La mayoría de nuestros encuentros, para bien opara mal, se han decidido por detalles. En Bilbao Bamforth falla dos tiros libres y el Real Madrid no anota en la última jugada; en Zaragoza, en Manresa o ante el Tenerife competimos, pero nos faltó un poco", indicó el técnico, que quiso "zanjar el tema de los colegiados". "En mi vida me he fijado en quién nos arbitrará y tampoco lo hago ahora. Sólo quiero decir al respecto que en Sevilla se ha hecho un gran esfuerzo para salvar el baloncesto y que el Betis, como el resto de clubes en España, tiene un proyecto ilusionante por el que pelearemos con independencia de todo".

El croata no cree que mentalmente el equipo acuse la derrota del pasado fin de semana en un partido que prácticamente tuvo ganado, porque "durante toda la temporada, excepto un tramo en el que las lesiones nos golpearon y no teníamos pívot titular, este grupo ha mostrado un gran compromiso. El primer día de entrenamientos tras un partido trato de cerrar esa jornada analizando el encuentro, aunque es verdad que algunas derrotas como la de Manresa o la de Zaragoza dolieron especialmente porque merecimos ganar", señaló Tabak, consciente de que en los últimos choque han encajado "demasiados puntos". "En nuestro caso la defensa exige un gran esfuerzo mental y físico porque no tenemos jugadores con ese gen; cuando el esfuerzo existe, hacemos un buen partido defensivo, pero cuando los concentración se va en otra dirección tenemos serios serios problemas. Como en el rebote. El Zaragoza anotó 21 puntos tras rebote ofensivo. No es la primera vez que nos pasa, pero no es algo complicado de corregir".

Localizado el contratiempo, ¿cómo parar a Edwin Jackson, el máximo anotador de la Liga? "No se puede parar de forma individual, sino con el esfuerzo colectivo y un sistema en el que todo el grupo dé lo máximo. Pero Estudiantes no es sólo Jackson, ya que tiene varios jugadores que pueden tirar del equipo en cualquier momento". Uno de ellos es Balvin, que vuelve a la que fue su casa durante seis años: "Tengo claro que vendrá motivado".

Sobre los tocados, Lockett y Triguero, Tabak informó que evolucionan día a día y que no sabrá hasta última hora si podrá contar con ellos. "Van mejorando y sus lesiones no son para perderlos por lo que queda de temporada, pero van día a día", apuntó el técnico, consciente de la importancia del norteamericano para el equipo: "Es de esos jugadores que está en todos lados. El día que no anota mucho siempre aporta en el aspecto reboteador, en defensa o robando balones. Es el Kirksay de mi anterior etapa en Sevilla".