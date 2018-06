La nueva LEB ya es una realidad

Es una de las grandes novedades cara al próximo curso. La FEB recupera así un modelo vigente hace algo más de una década y ahora está a la espera "de si la ACB decide o no una reducción de sus equipos", según palabras de Jorge Garbajosa, presidente del ente federativo. En este sentido, cabe recordar que el pasado año la ACB acordó una reducción a 16 equipos en la 2019-2020 para acabar con la amenaza de escisión de los llamados grandes (Valencia y Unicaja el año que viene ya no juegan Euroliga), para lo que debería haber este verano y el próximo un solo ascenso, pese a que la FEB aprobó dos al no estar ese plan consensuado con la FEB. Breogán, campeón de la LEB Oro, ya trabaja para realizar su inscripción en este mes y el Manresa y el Melilla optan también a ello.

Trabajo de postemporada con los nacionales y algunos canteranos

El Betis Energía Plus continúa esta semana con el trabajo de postemporada tras dos días de descanso. Los jugadores nacionales Iván Cruz, Alejandro Rodríguez y Josep Franch, ayudados por los canteranos Pluta y Sergio Cecilia, completaron una sesión de tecnificación en la que faltaron Txemi Urtasun, que hizo trabajo en el gimnasio, y Mikel Úriz, ausente con permiso del club y que regresará hoy a la ciudad hispalense. No están Cizmic, convocado por Croacia sub 20; Vlahovic, con la sub 17 de Montenegro; ni Da Silva, con la sub 17 francesa.