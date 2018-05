"La gran diferencia entre Rufián y yo es que él es tonto y yo no"

-¿siempre lleva la razón?

-Ya me gustaría, pero hago todo lo posible por llevarla.

C's es la única esperanza política; Rajoy está acabado y le faltan reflejos, como a un futbolista viejo"

-En su libro Raval se preguntaba que quién nos defiende de los protectores. En éste (Un buen tío, Ariel) parece preguntarse si alguien nos defiende de los incorruptibles...

-En éste puedo preguntarme lo mismo. En teoría, los periódicos son los que nos protegen de los desmanes de la política o el poder. Pero a veces hay que protegerse de los periódicos.

-¿Cuántos periodistas lo han acusado de que "perro no come carne de perro" por sus críticas a El País?

-Los que podrían acusarme han callado, como es habitual; entre ellos, los de El País.

-Donde usted trabajó...

-Donde trabajé plenamente satisfecho.

-Camps compareció en el Congreso y a veces pareció estar riñendo a los diputados. ¿Al final se le va a tener que pedir perdón?

-Al final no, se le tenía que haber pedido al principio. Es una víctima muy clara del ajuste moral que se inició en este país poco después de la crisis y que acaba con la hipoteca de Pablo Iglesias.

-Y de Irene Montero.

-Eso lo agrega usted.

-Pone la mano en el fuego por Camps incluso en las causas pendientes.

-La pongo sólo por los hechos. De los que participó Camps y tengo información, pongo la mano en el fuego.

-¿Aceptaría escribir un libro de Chaves y Griñán si se lo pidieran?

-¿Por qué no? Siempre que fueran tan sumamente interesantes como Camps... Pero eso es como si le preguntaran a Flaubert: ¿aceptaría escribir un libro con un personaje llamado Ana Karenina?

-¿No hay un clamor popular por el ajusticiamiento a discreción?

-El clamor popular me parece el mal aliento popular y procuro protegerme.

-¿No percibe demasiado ruido en el ambiente?

-El ruido me incomoda, perturba la concentración intelectual y moral, hay que estar prevenido. Uso unos tapones muy buenos, se llaman 3M.

-Que Rufián y usted compartan origen andaluz, ¿no debería bastar para terminar con la generalización del término charnego?

-¿Rufián es de origen andaluz? La gran diferencia entre Rufián y yo es que él es tonto y yo no. Es la única que consta. El origen es azaroso, también lo es la tontería, porque Rufián, el pobre, no tiene culpa de ser como es.

-Más que el Diplocat o TV3, ¿es el Barça el vehículo más potente del independentismo?

-Sin duda. Tengo el honor de ser el primero que lo dijo. No puede explicarse la independencia de Cataluña y su fracaso sin Messi y el fracaso de Messi. Es el mejor jugador que he visto nunca, pero será el fracaso más grande que he visto porque en realidad no gana nada importante.

-¿Por qué el independentismo no se desmarca ya de Puigdemont?

-Porque el independentismo es Puigdemont, esa basura.

-Mitterrand dijo: "El nacionalismo es la guerra". ¿No le parece que en Cataluña sería más ajustado decir que es "cleptomanía"?

-Sería mejor decirlo de la Comunidad de Madrid. Madrid nos roba. Escríbalo, a ver si la gente lo capta.

-¿Qué queda en Ciudadanos de la plataforma fundada por Boadella y usted?

-Mucho. Estoy muy orgulloso, aunque sólo tuve que ver con la semilla que lo puso en movimiento. Ciudadanos, con independencia de los errores que comete a diario, es la única esperanza política de este país, sin duda.

-¿Sí?

-¿No cree? Yo se lo aseguro.

-Si Rajoy es tan pésimo gobernante...

-...Perdone, no ha sido un pésimo gobernante, sólo ha acabado su ciclo. Se ha encontrado con las máximas dificultades de un gobernante en los 40 años de democracia. Ya le faltan los reflejos, es como un futbolista viejo, a él le gusta esa metáfora.

-Le iba a decir si no es para que se lo hicieran mirar Sánchez, Iglesias y Rivera.

-No son mejores que él, pero son más jóvenes.

-¿Cuál es su lectura del chalé de Iglesias?

-La cuestión empieza con las preferentes de Bankia y Miguel Blesa y acaba con el chalé de Iglesias, Blesa con un tiro en el pecho y una sentencia que dice que las preferentes no fueron un delito penal. En esa secuencia se concentra toda la porquería y la demagogia del populismo.

-Sobre la Manada no va a favor de corriente.

-Hay un voto particular de un juez que estudió muy bien el caso y es una pieza antológica de libertad de juicio y calidad técnica. No estuve ese día en el portal de Pamplona ni en el juicio, pero he leído la sentencia y digo con pena que la calidad del voto particular es muy superior a la de la sentencia mayoritaria.

-En otoño reedita Contra Catalunya. ¿Invitará a Torra a la presentación?

-No sé quién es. Lo llamo el valido porque no tiene presencia. No puedo invitar a un espectro.

-Para quienes lo llaman facha, ¿no es una munición magnífica compartir peinado con el actual Aznar?

-¿Aznar se peina como yo?

-Tienen ambos pelazo...

-Hace tiempo que el independentismo, especialmente monigotes de ERC, difundió que yo me teñía, que es una de las cosas más desagradables que han dicho de mí.

-¿Seguirá residiendo en Barcelona?

-Como decía Bernabéu, es una ciudad encantadora si no fuera por los catalanes. Tiene muchos méritos: se come estupendamente, se pasea muy bien y es muy urbana. Pero en cuanto me paguen más, me voy a otro sitio.