Alejandra Silva, la ilusión de Gere

Amor a primera vista. Como en las películas. El actor Richard Gere, de 68 años, y la española Alejandra Silva, de 35, se conocieron durante el verano de 2014 en Villa Treville, antiguo refugio del director de cine Franco Zeffirelli en Positano. Él acababa de divorciarse de la actriz Carey Lowell, estrella de la serie Ley y Orden. Ella se estaba separando del magnate minero estadounidense Govind Friedland. Y allí, en el rincón más fabuloso de la Costa Amalfitana, sitio de veraneo predilecto de Leonard Bernstein, Maria Callas o Elizabeth Taylor, surgió una historia de amor digna de Hollywood.

Silva es de familia bien gallega. Es hija del constructor y ex vicepresidente del Real Madrid Ignacio Silva. Ella misma ha contado que Gere es amigo de su familia de toda la vida y que del roce nació el amor. A sí misma se define como activista y actualmente gestiona una organización que ayuda a personas que viven en la calle. La solidaridad les unió ya que el actor también está muy comprometido con esta causa. "Nuestro karma se atrajo cuando nos vimos", contó el protagonista de la mítica Oficial y caballero sobre su futura esposa.

La pareja logró ocultar su romance casi durante un año. Pero en junio de 2015 la prensa destapó su historia gracias a un paparazzi que los pilló acudiendo juntos a una cena en el hotel San Domenico de Sicilia en el marco del Festival de Cine de Taormina.

Rica, discreta y comedida: así es la futura señora Gere. La pareja se dará el 'sí, quiero' el 4 de mayo en la casa que tiene el actor en el Upstate New York, al norte de Nueva York. Allí, en Westchester County, Gere tiene como vecinos a Ralph Lauren, Martha Stewart, los Rockefeller, los Trump y los Clinton. Pero no habrá famosos en su boda. Será una ceremonia privada y muy sencilla, a la que solo acudirán los familiares más cercanos. El actor de Pretty Woman tiene un hijo adolescente, Homer James Jigme, fruto de su relación con Lowell. Por su parte, Alejandra es madre de un niño pequeño, Albert Friedland, al que tuvo con su ex marido Govind Friedland.

Después de más de tres años de relación, Gere y Silva forman una de las parejas más solidarias y estables del star system. Ella es madrina de la Fundación RAIS de ayuda a las personas sin hogar en España. Él creó The Gere Foundation, organización que lucha por un Tíbet libre y también por la investigación y la prevención del VIH y el cáncer. Y además se ayudan el uno al otro.