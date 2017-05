Alejandro Fernández se toma con humor la reacción de Twitter

El último concierto de Alejandro Fernández se ha convertido en viral después de que el cantante tuviera que abandonar momentáneamente el escenario sin poder ocultar las nauseas que le produjo la bebida que le ofrecieron desde la primera fila del auditorio. El momento quedó grabado por muchos de los presentes y corrió como la pólvora en las redes sociales, originando multitud de comentarios en Twitter. El mexicano, lejos de obviar el momento tan comprometido, ha vuelto a hacer gala de su sentido del humor con su comentario en las redes sociales: "Ah, y la próxima vez que me den tequila en un palenque, que sea Herradura, no un tequila rosa: ¿Quién tiene una tequila rosa?", ha publicado el cantante quitándole importancia al asunto y respondiendo de forma original a los fans que le aconsejaban que no volviera a tomar nada que viniera de un desconocido.