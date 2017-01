De Michelle a Melania en 10 diferencias

Como un huevo a una castaña, que se dice popularmente. Así es cómo se parecen la última primera dama americana y su sucesora. Michelle Obama y Melania Trump comparten poco más que la M de su nombre, aunque, para comprobarlo, lo mejor será establecer 10 diferencias entre ambas.

No basta con echar un vistazo a su físico para saber que entre una y otra apenas hay similitudes, salvo su 1,80 de estatura; mientras la modelo se afana por seguir manteniendo una talla 36, Michelle ha sabido lucir con bastante estilo los diseños de la talla 44. Tampoco en sus peinados se encuentran similitudes, ya que a la esposa de Obama se le han conocido muchos cambios de looks arriesgados en los ocho años que ha permanecido como primera dama, mientras que a la de Trump no se le ha visto en años otro peinado que no sea la melena con ondas en las puntas que sigue luciendo ahora.

Michelle lucía orgullosa una talla 44, mientras Melania se afana por seguir manteniendo la 36

Pero no sólo en la estética se encuentran diferencias. El segundo choque entre ambas se encuentra en su personalidad. El carisma y la cercanía de Michelle pasa de largo en Melania, mucho más fría y distante en lo que hasta ahora se conoce de ella.

Otra gran diferencia entre ambas primeras damas es su grado de naturalidad y simpatía. A día de hoy sería prácticamente imposible ver a Melania bailando en el programa de Ellen DeGeneres o cantando con James Corden en Carpool Karaoke, como se ha visto a la esposa de Obama.

Su implicación en política es otro de los puntos que distancia a ambas. Michelle se ha caracterizado por ser un 'anexo' de Obama con su participación en diversas causas desde el principio de su mandato, mientras que la nueva primera dama ya ha dejado claro que prefiere quedarse al margen del trabajo de su esposo.

La quinta diferencia se encuentra fácilmente si se compara la personalidad de ambas. Michelle ha sido desde el inicio una mujer de carácter, dejando clara su postura en muchos temas controvertidos, si bien Melania suele ser definida como una "marioneta" de Trump.

Según un estudio reciente de Disney, Michelle es un referente para las niñas de corta edad, que la consideran una princesa moderna y la ven como una mujer luchadora a la que quieren parecerse cuando sean mayores, si bien Melania sólo serviría de ejemplo a las jóvenes que quieren encontrar un hueco en el mundo de la moda.

Los estudios también distancian a ambas primeras damas. Michelle era conocida antes de casarse con Barack Obama por su brillante trabajo como abogada, mientras que Melania no tiene estudios universitarios, ya que dejó la carrera de Arquitectura en el primer curso cuando comenzó su carrera como modelo.

La octava diferencia se encuentra en las redes sociales, ya que frente a los 5,6 millones de seguidores que tiene la cuenta de Instagram de Michelle (que llega hasta los 9,5 en Instagram), la de Twitter de Melania sólo alcanza los 700.000.

El respaldo del mundo de la moda es otro punto de inflexión entre ambas. A pesar de que las dos crean tendencia, la esposa de Obama siempre ha tenido a sus pies a los grandes diseñadores de su país, mientras que a Melania le está costando trabajo encontrar una firma de cabecera, ya que las grandes marcas son contrarias a la política de Trump.

La décima y última diferencia entre ambas se encuentra en la historia. Michelle pasará a los libros como la primera dama de color que tuvo la Casa Blanca, aunque antes que Melania, ésta ya estuvo ocupada por otras primeras damas modelos, como las esposas de Richard Nixon o Gerald Ford. Lo que sí será Melania es la primera esposa de un presidente americano que posó desnuda para la prensa.