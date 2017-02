Barbie, la muñeca que no quería ser mamá

El día que Ruth Handler, la esposa de uno de los fundadores de Mattel, vio que su hija Bárbara no jugaba con muñecas sino con recortes de revistas en los que aparecían modelos y cantantes de moda supo que era necesario dar un giro al universo de los juguetes porque no todas las niñas querían jugar a ser mamás. Y fue así como nació Bárbara Millicent, más conocida como Barbie (en honor a la hija de Handler). Aquella muñeca que lucía bañador palabra de honor en tonos blanco y negro y que por primera vez tenía aspecto de mujer y no de niña tuvo pronto un hueco en las jugueterías americanas de los años 60 y, casi sin darse cuenta, se convirtió en icono de una época. Aquellas niñas, hoy abuelas, siguen viendo cómo Barbie ha mantenido su poder en las jugueterías de todo el mundo y ha sabido reflejar como pocas los cambios de la sociedad en las últimas seis décadas.

La colección más completa de esta muñeca acaba de llegar a Madrid (Fundación Canal) en una exposición gratuita que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de mayo. Ha costado más de dos años poder tener en España la que se considera la exposición definitiva de Barbie, compuesta por 438 piezas procedentes no sólo de los fondos de Mattel sino también de cuatro grandes coleccionistas italianos, una muestra que hasta el momento sólo se ha expuesto en Milán, Roma y Bolonia. En Madrid se acaba de inaugurar con el título Barbie, más allá de la muñeca. Y es que, si algo queda claro con esta muestra es que más que un juguete Barbie se ha convertido en un icono que ha sabido reflejar los cambios sociales de cada época. En sus 58 años de vida no sólo ha experimentado cambios físicos (desde su mirada hasta su cuerpo, ahora hasta con versión curvy) sino también y sobre todo cambios de mentalidad. Fue la primera muñeca que no se conformó sólo con ser mamá sino que soñaba con desempeñar mil y una profesiones sin importar que éstas estuvieran reservadas para el género masculino. Barbie invitó a las niñas a imaginar lo que podían llegar a ser cuando fueran adultas y no tuvo inconvenientes en mostrarse como astronauta (algunos años antes de que Amstrong pisara la luna), policía, ejecutiva o bombero.

Aunque comenzó siendo el prototipo de la mujer americana de los años 60, Barbie ha adoptado también otras razas y costumbres, tal y como queda patente en esta exposición, donde se puede ver la primera Barbie negra, creada a principios de los 80. Ha tenido guiños también a la cultura y se ha transformado en legendarias reinas, desde Isabel I de Inglaterra hasta Cleopatra o Josefina Bonaparte; también ha rendido pleitesía a grandes nombres de la música y el cine, desde Barbra Streisand hasta JLo y desde Audrey Hepburn a Marilyn Monroe. Aunque es la moda la que más y mejor ha entendido a esta veterana muñeca. Por eso en la muestra que ahora se exhibe en Madrid se pueden ver algunos de los diseños que crearon para ella grandes diseñadores de las últimas décadas, desde Dior hasta Givenchy pasando por Armani o Karl Lagerfeld.

En esta exposición se presentan también a los demás miembros de su familia, y es que esta muñeca no sólo tiene a su inseparable novio Ken sino que cuenta además con cinco hermanas, un hermano y dos primos.

Un universo por descubrir el que se abre ahora en la Fundación Canal de Madrid, y no sólo para las más pequeñas, sino también para las niñas que un día fueron las que hoy ejercen de madres y hasta de abuelas.