Los papás famosos presumen de herederos

El Día del Padre siempre es una buena excusa para que los hijos demuestren a sus progenitores la admiración y el cariño que sienten por ellos y viceversa. Para celebrarlo, la revista Elle ha reunido en un emotivo reportaje publicado en su número de marzo a seis de los papás más famosos de nuestro país con sus hijos. Ellos son el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', el piloto Carlos Sainz, los empresarios Kike Sarasola y Carlos Marrero, el bailarín Victor Ullate y el cocinero Juan Mari Arzak. Todos coinciden en que a pesar de sus incalculables éxitos profesionales, su mayor logro son sus hijos, de quienes se sienten muy orgullosos.

En las páginas de la publicación Manuel Díaz 'El Cordobés' muestra su lado más divertido jugando con Alba, Manuel y Triana. La primera, que acaba de cumplir dieciocho años, es fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal. Los dos pequeños son los hijos que tiene junto a Virginia Troconis, su actual mujer. El diestro asegura que uno de sus objetivos en la vida es que sus hijos "crean en ellos mismos y que entiendan que no es tan malo equivocarse. Deben respetar a los demás y comprender que la humildad es la base de la grandeza". La pequeña Triana cuenta con ternura durante la entrevista que para ella el súper poder de su padre es "que es súper valiente y da súper abrazos siempre". Manuel dice que lo mejor de su padre es "que aunque esté todo mal, él siempre busca el lado bueno de las cosas".

También forman parte del reportaje los pilotos Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo. El joven dice de su padre que le ha transmitido "su tesón. De él he aprendido a ser meticuloso y a no dar las cosas por sentado", algo muy importante tanto en el deporte como en el día a día. Otros de los que han posado en la publicación son los empresarios Kike Sarasola y Carlos Marrero, pareja dentro y fuera de su firma Room Mate Hotels. Sobre sus hijos Aitana y Enrique, Carlos y Kike relatan que para ellos "formar una familia es un sueño hecho realidad. No es que te cambie la vida, es que te la llena". Por su parte el consagrado bailarín Victor Ullate habla con orgullo de su hijo Josué, que ha heredado su pasión por el mundo de la danza y de quien dice que "sale a escena e irradia virilidad. Es noble, todo corazón". Sobre su padre Josué destaca el súper poder de "mirar a una persona y saber sacarle lo mejor, hacer que llegue al máximo de sus posibilidades tanto personalmente como profesionalmente". El cocinero Juan Mari Arzak tiene en su hija Elena a su gran sucesora en el mundo de los fogones. De ella habla con orgullo y dice que se siente "muy afortunado de tener a mi hija, Elena, aparte de saber la tira de cocina, posee una gran sensibilidad, es mucho más moderna que yo. Es maravillosa".