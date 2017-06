Carlota y Dimitri ya no se esconden

Carlota de Mónaco vuelve a tener, oficialmente, su corazón ocupado. La hija mayor de la princesa Carolina ya no se esconde cuando pasea de la mano con el productor Dimitri Rassam y ha dado un paso importante en su relación acudiendo con él a uno de los eventos donde la presencia de la joven monegasca se convierte siempre en el centro de todas las miradas: el Concurso Internacional de Saltos de Mónaco. La presentación oficial de Dimitri ha tenido lugar en un escenario donde Carlota se siente muy protegida. El joven no sólo siguió de cerca la participación de su chica en el campeonato, sino que almorzó en la misma mesa que la princesa Carolina y compartió confidencias con ésta en el palco, dejando palpable que no era la primera vez que ambos coincidían.

El romance de Carlota y Dimitri se hizo público en marzo de este mismo año, cuando ambos fueron fotografiados saliendo del apartamento que la joven tiene en París y disfrutando de unos días de descanso en los bosques de Fontainebleau que tan bién conoce Carlota Casiraghi.

De la presentación oficial de Dimitri no sólo ha sido testigo la princesa Carolina sino otros rostros conocidos que se mueven en el mismo ambiente que la joven princesa, como la española Marta Ortega. Dimitri fue el encargado de dibujar una sonrisa en el rostro de la joven princesa cuando ésta rompió su relación con el cineasta italiano Lamberto Sanfelice, con el que vivió una bonita historia de amor el pasado año y por el que incluso se trasladó a vivir a Roma.

Desde que se hizo público el romance, la pareja ha sido pillada disfrutando de unas vacaciones en el Caribe o en fiestas privadas coincidiendo con el festival de Cannes, aunque a partir de ahora, es más que probable que ya no se escondan de los fotógrafos y puedan dar rienda suelta a su amor en los numerosos actos públicos que se celebran en la costa azul durante el verano./ I. Brea